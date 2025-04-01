Ramazan Bayramı tatili sebebiyle İstanbul'dan Anadolu'ya giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. Kocaeli geçişinde zaman zaman trafik durma noktasına geldi.
Ramazan Bayramı tatili sebebiyle Anadolu'ya giden vatandaşların dönüş yolculuğu başladı. İstanbul istikametine TEM otoyolunda trafik zaman zaman durma noktasına geldi. Özellikle İzmit, Derince geçişlerinde yoğunluk oluştu. Tatilcilerin dönüş trafiği havadan görüntülendi. Jandarma ekipleri, sürücülerin güvenli şekilde yolculuk yapması için önlemlerini sürdürdü. Kuzey Marmara otoyolunda ise akıcı yoğunluk oluştu. - KOCAELİ
Son Dakika › Yerel › Dönüş Trafiği Kocaeli'de Yoğunlaştı - Son Dakika
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