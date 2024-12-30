Drift Atan Sürücüye 32 Bin TL Ceza

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Drift atarken 9 saniye kameralara yakalandı, 32 bin TL ceza ödedi

ANTALYA - Antalya'nın Alanya ilçesinde drift atan sürücü jandarma ekipleri tarafından yakalanarak cezai işlem uygulandı.

Alanya İlçe Jandarma Komutanlığı trafik ekipleri, Mahmutseydi Mahallesi Kızılalan bölgesinde drift atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşürdüğü kamera görüntüleri ile tespit edilen 07 BRK 350 plakalı otomobil, takip sonucu Mahmutlar Mahallesinde yakaladı. Yapılan kontroller sonucu sürücüye karayolları trafik kanunu ilgili maddeler gereğince, 2.kez drift atmaktan 32 bin 233 Türk Lirası cezai işlem uygulanırken, drift atan kişinin sürücü belgesine 2 ay süre ile el konuldu.

Ayrıca otomobil sürücüsünün drift attığı görüntüler kameraya yansıdı.