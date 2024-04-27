Kastamonu\'da Dünya Veteriner Hekimler Günü kutlandı

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Kastamonu'da "Dünya Veteriner Hekimler Günü" düzenlenen programla kutlandı. Programda konuşan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, kendisinin de bir veteriner hekim olduğunu belirterek, meslekte yaşananan sorunların en kısa sürede çözüleceğine inandığını söyledi.

Her yıl Nisan ayının son haftasında "Dünya Veteriner Hekimler Günü" çerçevesine Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanlığı tarafından Cumhuriyet Meydanında Şehit Şerife Bacı ve Atatürk Anıtına çelenk sunuldu. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından program, bir otelin toplantı salonunda devam etti.

Her yıl Nisan'ın son haftasında Dünya Veteriner Hekimler Günü olarak kutlandığını hatırlatan Devrekani Belediye Başkanı Engin Altıkulaç, kendisinin de veteriner hekim olduğunu belirterek, "Bu yılki tema, insan sağlığının temel hedefleriyle birlikte girişimleri ve temeliyle ilgili. Hakikaten geçtiğimiz yıllarda tüm dünyayı ve ülkemizi etkileyen pandemiyle alakalı birçok şeyin olmadan hayatımızı sürdürürken gıdasız hayatımızı sürdüremediğimizi gördük. Bu illetten ülkemizin bir an evvel kurtarılmasının ne kadar önemli olduğunu hepimizi biliyorduk ve aşıyı da veteriner hekim olan bir büyüğümüzün bulmuş olması ve halk sağlığına katkıda bulunması bir kere daha perçinledi. 5-6 yıldır siyasete atıldık ama 25 yıldır bir fiil veterinerlik mesleğini yaptım. Bizim meslek büyüklerimiz var. Bu mesleği icra eden meslektaşlarımız bulunuyor. Yeni mesleğe başlayacak öğrencilerimiz var. Ülkemizin belli noktalarda markalaşmasında biz veteriner hekimlerin büyük katkısı olmuştur. Örneğin simental hayvanın ülkemizde Kastamonu adıyla anılmasının tamamen veteriner hekimlerimizin eseridir. Burada kıymetli büyüklerimiz bulunuyor, onların sayesinde onların o günkü gayret ve destekleriyle olmuştur. Ben onların o günkü gayretleri için meslek büyüklerime teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Başkan Altıkulaç, bundan sonraki süreçte de kendilerinin de destek vermesiyle veteriner hekimlik mesleğinde yaşanan problemlerin en kısa sürede çözüleceğine de inandığını kaydetti.

"Veteriner Hekimlerimize giderek artan şiddetin önlenebilmesi için Sağlıkta Şiddet Yasası kapsamına alınması esasen toplum sağlığını koruyacaktır"

Kastamonu Veteriner Hekimler Odası Başkanı Veteriner Hekim Hacı İbrahim Maşalacı ise, "Bugünü kutlamamızdaki amacımız tüm dünyadaki veteriner hekimlik organizasyonları arasındaki işbirliği ve etkileşimi güçlendirmek, veteriner hekimlerin, hayvanların ve diğer tüm canlıların hayatını korumaya yönelik çalışmalarını vurgulamak, bugün ile veteriner hekimlik mesleğinin önemi hakkında farkındalığın artırılmasıdır. Hayvanları hastalıklardan korumak, acı çeken ama anlatamayan dilsiz canlıları korumak, meslek mensuplarına manevi bir mutluluk vermektedir. Kendilerini mesleklerine adamış ve tutkuyla çalışan veteriner hekimlerin, ne kadar zorlu şartlarda görev yaptıkları çoğu kez bilinmemektedir. Bu nedenle Dünya Veteriner Hekimler Günü, mesleğin tüm yönleriyle dünyada tanınmasına vesile olmakta ve veteriner hekimlerin çalışma şevkini arttırmaktadır" ifadelerini kullandı.

Programa AK Parti Kastamonu Milletvekilleri Halil Uluay ve Serap Ekmekci, Kastamonu İl Emniyet Müdürü Kayhan Ay, Tarım ve Orman İl Müdürü Bekir Yücel Tanrıkulu ile il ve ilçelerde görev yapan veteriner hekimler ile çok sayıda davetli katıldı. - KASTAMONU