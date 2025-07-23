Durugöl, Ranta Değil Halkın Kullanımına Açıldı

Ordu'nun Altınordu ilçesinde yüksek katlı binaların yapılması planlanan Durugöl, Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleri ile vatandaşın nefes aldığı bir alana dönüştü. Ranta değil halkın kullanımına açılan parka ise 'Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı' adı verildi.

Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in girişimleriyle hiçbir bedel ödenmeden alınan 36 dönümlük Durugöl arazisi bugün halkın nefes alabildiği yeni bir yaşam alanına dönüştü. İlk etabıyla göz dolduran çalışmaların ardından Başkan Güler'in talimatıyla başlatılan Durugöl'deki parkın ikinci etap çalışmalarında da sona gelindi.

Parklar ve Yeşil Alanlar Dairesi Başkanlığı tarafından yürütülen ve yüzde 90'ı tamamlanan çalışmalar çerçevesinde ekipler aromatik bitkiler alanı, çocuk oyun alanı, spor aletleri, kanatlı hayvanlar için kümesler, darı ambarı, serender, ahşap pergole oturma alanı, mor salkımlı tag yollar ve kapalı membran oturma yerleriyle Durugöl'ün cazibesini katlayacak çalışmaları hızla hayata geçirerek açılış gün saymaya başladı.

"Beton yığını olmaktan kurtuldu"

Durugöl Kurtuluş Tabiat Parkı'nda sürdürülen çalışmaları takip eden Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler, rantı hizmete dönüştürdüklerini ve Ordu'ya nefes alan bir mekan kazandırdıklarını belirterek, "Durugöl, 40-45 katlı binaların yapılacağı, apartman yığınları ile şehre ters düşen, yatay mimariye ters düşen ve anlayışımıza ters düşen bir beton yığını olacaktı. Şimdi Durugöl'ü tematik parkları ile anlamlı konuları ile zenginleştirilmiş çok güzel bir park haline getiriyoruz. Dolayısıyla Ordu'muzun nefes alan bir parkını daha halkımıza açıyoruz. Durugöl'ü betondan kurtardığımız için adını 'Kurtuluş Parkı' koyuyoruz. Bu isim bir yandan da rantı hizmete dönüştürmenin anlamıydı. Bu sebeple ismi kendi içinde anlamlı bir eseri Ordu'muza kazandırdık" diye konuştu. - ORDU