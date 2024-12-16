Düzce Belediyesi, İş Arayanlara Umut Oluyor

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Düzce Belediyesi'nin iş arayan vatandaşlara çare bulduğu Düzce Belediyesi BELKA İnsan Kaynakları Şirketi, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı'nda tanıtıldı. Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, "Bugüne kadar bize başvuruda bulunan 100 kişiden 40'ına iş bulduk. Diğerleri ise iş beğenmeme ya da daha iyi iş bulma maksadıyla işe yerleştirilemedik" dedi.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi'nin ev sahipliğinde Batı Karadeniz Kariyer Fuarı (BATIKAF) bugün başladı. Stantlarda yerini alan Düzce Belediyesi, diğer belediyelere örnek olacak projesini gençlere tanıttı. İş arayan vatandaşların çare bulduğu Düzce Belediyesi BELKA İnsan Kaynakları Şirketi'nin standına öğrenciler yoğun ilgi gösterdi.

"100 kişiden 40'ına iş bulduk"

Düzce Belediyesi olarak insan kaynaklarına çok önem verdiklerini ifade eden Belediye Başkanı Yasin Özlü, "Sadece insan kaynakları konusu olan ve insan kaynakları konusunda uzmanlaşan bir şirketimiz var. Biz bütün faaliyetlerimizi bu şirket üzerinden yürütüyoruz. Bu şirketin adı BELKA. Düzce Belediyesi insan kaynakları şirketi. Yine bu şirket ile birlikte Düzce Valiliği ve Düzce Ticaret ve Sanayi Odası'yla birlikte iş kulübü kurduk. Çünkü bize en fazla iş başvurusu olur. Düzce'de, bize gelen bütün iş başvurularını iş kulübü eliyle değerlendiriyoruz ve insanlara iş buluyoruz. Bugüne kadar bize başvuruda bulunan 100 kişiden 40'ına iş bulduk. Diğerleri ise iş beğenmeme ya da daha iyi iş bulma maksadıyla işe yerleştirilemedik ama faaliyetlerimizi sürdürüyoruz. İnsan kaynakları konusu aslında bir uzmanlık konusudur. Bu çerçevede, Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörümüze teşekkür ediyorum çünkü insan kaynakları konusunda bir fuar düzenlemek çok kolay bir iş değil. Kendisini tebrik ediyorum" dedi.

"İnsanları doğru işe yerleştirmek çok daha önemli bir konu"

Şirketin yürüttüğü faaliyetlerin diğer belediyelere örnek olduğunu belirten Başkan Dr. Faruk Özlü, "BELKA'nın kesinlikle bütün belediyelere örnek olabilecek bir kuruluş olduğunu düşünüyorum. Örneğin, belediyelerimiz var. '15 milyon nüfuslu bir şehirde, İstanbul'da 15 tane kent lokantası açıp büyük bir faaliyet yürütüyoruz' diye değerlendirenler var. Oysa insana iş bulmak, insanları doğru işe yerleştirmek çok daha önemli bir konu. Düzce BELKA İnsan Kaynakları Şirketi'nin diğer belediyelere, özellikle büyükşehir belediyelerine örnek olması gerektiğini düşünüyorum. Çünkü Türkiye'de en önemli konu iş bulma konusudur, doğru insanın doğru işe yerleştirilmesi konusudur. Bizim bu konuda uzman bir ekibimiz var. Uzman ekibimiz, bize gelen başvuruları değerlendiriyor. İş arayanlarla işçi arayanları karşılaştırıyor, örtüştürüyor ve insanlara iş buluyoruz" diye konuştu. - BOLU