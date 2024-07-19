Düzce Belediyesi Muharrem Ayı\'nda Aşure Dağıtımı Gerçekleştirdi

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Düzce Belediyesi, Muharrem Ayının başlangıcı olarak kabul edilen Aşure Günü dolayısıyla 7 ayrı noktada aşure dağıtımı gerçekleştirdi.

Düzce Belediyesi, birlik, beraberlik ve paylaşımın ayı olan Muharrem ayının bereketini paylaşmak için aşure etkinliği düzenledi. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü organizasyonunda Merkez Büyük Cami ve Cedidiye Cami'nin yanı sıra Bahçeşehir Hicret Cami ve Konuralp Merkez Cami'nde aşure ikramı yapıldı.

Camilerde yapılan dağıtımlara Başkan Yardımcıları Cihan Ünal, Burak Coşkun aşure kazanlarının başına geçerek ikramda bulundu hazır bulundu. Binlerce kişiye aşure ikram edilerek, Muharrem ayında paylaşmanın getirdiği bereket bir kez daha hatırlandı.

Aşure Günü nedeniyle Çocuk Üniversitesi'nde de aşure pişirildi. Başkan Başdanışmanı Burçin Sarıcan'ın da katıldığı etkinlikte, eğitim gören çocuklara aşure ikram edildi.

Millet Kütüphanesi ve Sabiha Ulusoy Kütüphanelerinde de öğrencilere aşure ikramı gerçekleştirildi. - DÜZCE