Düzce'de Afet Eğitimi Projesi Başladı - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Düzce'de Afet Eğitimi Projesi Başladı

Düzce\'de Afet Eğitimi Projesi Başladı

Düzce, öğretmenlere afet eğitimi vererek Türkiye genelinde uygulanacak projeye pilot il oldu.

07.11.2024 13:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Türkiye genelinde öğretmenlerin afet eğitimi vermesi için Düzce pilot il oldu. İl genelinde 306 okuldan belirlenen farklı branşlarda ki öğretmenlere 'Afet Eğitici Eğitmenliği' belgesi verildi. 2025 yılında ülke genelinde uygulanması planlanan proje de 75 bin okulda milyonlarca öğrenciye afet eğitimi verilecek.

AFAD Başkanlığı ve Milli Eğitim Bakanlığı arasında imzalanan protokol ile öğretmenlere 'Afet Farkındalık Eğitmen Eğitimi' verilmesinde Düzce pilot il oldu. İl genelinde bulunan 306 okulda farklı branşlardaki öğretmenlere 2 gün boyunca Afet eğitimi verildi. AFAD Başkanlığı eğitim uzmanları tarafından verilen eğitimler sonrasında 306 öğretmene sertifikaları teslim edildi. Projenin Düzce'de pilot il olarak uygulandığını 2025 yılın tüm Türkiye'ye yayılacağını belirten Milli Eğitim Bakanlığı Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nde şube müdürü Metin Tayyarer, "Afetler maalesef hayatımızın bir gerçeği ve ne zaman nerede karşımıza çıkacağını bilmediğimiz bu olaylar karşısında bilinçli, hazırlıklı ve dayanıklı bir toplum inşa etmek zorundayız. Bu doğrultu da eğitim afetlerde başa çıkabilmemiz için en güçlü araçlardan birisidir. Bilgi ve farkındalık afetlere karşı koruyucu bir kalkan oluşturmamızı sağlar. Sadece bilgiyi anlamak değil bilgiyi aktarma becerisine sahip olmak bu bilinci geniş kitlelere ulaştırabilmek eğitmenlerin vasıtası ile olacaktır. Bu amaçla ülkemizde her okulumuzdan bir afet lideri yetiştirmek istiyoruz. Düzce'de pilot bölge olarak başlattığımız bu proje çalışması ile Türkiye'de 75 bin okulumuzda afet lideri yetiştirmek istiyoruz. Afet farkındalık eğitmen eğitimi işte bu amaçla hayata geçiyor. Afetler hakkında bilgi en etkili doğru bir şekilde aktarabileceğinize inanıyoruz" şeklinde konuştu.

Programda Düzce İl Milli Eğitim Müdür yardımcısı Taha Cebeci, AFAD İl Müdürü Ali Kartal, AFAD Eğitim ve Farkındalık Daire Başkanı Recep Şalcı İl Vali Vekili Ömer Yıldız, programa katılım sağlayanlara teşekkür ederek sertifika dağıtımını gerçekleştirdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Türkiye, Sağlık, Eğitim, Yerel, Pilot, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Afet Eğitimi Projesi Başladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:37 Özgür Özel’den ’’MİT’e Mansur Yavaş talimatı verildi’’ iddiası Özgür Özel'den ''MİT'e Mansur Yavaş talimatı verildi'' iddiası
13:41 Cinsel ilişki sorusuna Narin’in ağabeyi Enes’ten dikkat çeken yanıt Cinsel ilişki sorusuna Narin'in ağabeyi Enes'ten dikkat çeken yanıt
13:37 Mahkeme başkanından ağabey Enes’e olay soru: Salim’in kızlarıyla ilişkiye girdin mi Mahkeme başkanından ağabey Enes'e olay soru: Salim'in kızlarıyla ilişkiye girdin mi?
10:59 Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen “Cinsel ilişki“ itirafı Narin Güran davasında mahkeme salonunu buz kesen "Cinsel ilişki" itirafı
07:34 Narin Güran davasının ilk duruşması başladı Narin Güran davasının ilk duruşması başladı
19:56 Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı Jose Mourinho, basın toplantısına çıkmadı
19:42 Dervişoğlu’ndan Bahçeli’ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı’da toplantı yapabilirsin Dervişoğlu'ndan Bahçeli'ye sert yanıt: İstersen gidip İmralı'da toplantı yapabilirsin
19:13 İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli’ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim İmamoğlu randevu talebini geri çeviren Bahçeli'ye seslendi: Israrla gitmeye devam edeceğim
19:02 Fenerbahçe’nin yıldızı ameliyat oldu Fenerbahçe'nin yıldızı ameliyat oldu
18:41 Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı Güpegündüz sokak ortasında mastürbasyon yaptı
18:26 A Milli Takım’ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı A Milli Takım'ın Karadağ maçı başka stadyuma alındı
18:10 Ahmet Özer’in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi Ahmet Özer'in tutukluluğuna yapılan itiraz reddedildi
18:10 Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu Sami Uğurlu, yeni takımını 1 saat sonra buldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2024 14:50:46. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce'de Afet Eğitimi Projesi Başladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.