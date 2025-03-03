Düzce'de Av Sezonu Sona Erdi

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Düzce'de 2024-2025 Av Dönemi 2 Mart 2025 itibarıyla sona erdi.

4915 sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında av hayvanlarının eş tutma, üreme, yavru büyütme ve erginleşme dönemlerinin korunması amacıyla her yıl belirlenen av sezonu, 2 Mart 2025 tarihinden itibaren ülke genelinde kapatıldı. Bu tarihten itibaren, av ve yaban hayvanlarının üreme sürecine girildiği için avcılık faaliyetlerine ara verilecek. Düzce Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü "4915 Sayılı Kara Avcılığı Kanunu kapsamında 2024-2025 av sezonu 2 Mart 2025 tarihi itibari ile sona ermiştir" uyarısı yaptı. Yasaklara uymayanlara idari para cezası uygulanacak. - DÜZCE