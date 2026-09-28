Düzce'de düğünde damadın esnaf yakınları takı yerine çuval fındıkla sürpriz yaptı - Son Dakika
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Düzce'de düğünde damadın esnaf yakınları takı yerine çuval fındıkla sürpriz yaptı

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Düzce\'de düğünde damadın esnaf yakınları takı yerine çuval fındıkla sürpriz yaptı
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Düzce'de hayatını birleştiren çiftin düğününde takı merasimi sırasında damadın esnaf yakınları, altın ya da para yerine bir çuval fındık verdi. Beklenmedik hediye çifti ve davetlileri şaşırtırken damat, fındığı takdim edenlere teşekkür etti.

Düzce'de dünyaevine giren bir çiftin düğünündeki takı merasiminde renkli anlar yaşandı. Damadın esnaf yakınları, altın veya para takmak yerine bir çuval fındık hediye ederek çifte sürpriz yaptı.

Emre Şahin ve Berivan Karal çiftinin hayatlarını birleştirdiği düğün merasiminde, takı törenine geçildiğinde alışılmışın dışında bir an yaşandı. Damadın yakınlarından olan ve Cumayeri ilçesinde uzun yıllardır fındık tüccarlığı yapan Ahmet Gül ile esnaf İslam Keleş, çifte sürpriz yapmak amacıyla takı kuyruğuna yanlarında getirdikleri bir çuval fındıkla girdi. Altın veya para takılması beklenen anlarda damada bir çuval dolusu fındık hediye edilmesi, hem çifti hem de davetlileri şaşırttı.

"Bir değişiklik yapmak istedik"

Damada farklı ve yöreye özgü bir düğün hediyesi vermek istediklerini belirten Ahmet Gül, "Ben Cumayeri'nde yıllardır fındık alım satımı yapmaktayım. Yeğenimin düğününe bir çuval fındık getirerek bir değişiklik yapmak istedik. Kendisi hem yeğenimiz hem arkadaşımız. Beraber de çalışmıştık, kendisine böyle bir takı takmak istedim" dedi.

Damattan fındık sürprizine teşekkür

Damat Emre Şahin de düğünde yapılan sürprizden dolayı Ahmet Gül ve İslam Keleş'e teşekkür ederek, "Ahmet Gül ve İslam Keleş esnaf ağabeylerimize çok teşekkür ediyorum. Bize güzel bir jest yaparak takı töreninde bir çuval fındık hediye ettiler. Kendilerine teşekkürlerimi sunuyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA
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