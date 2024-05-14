Düzce'de Gençlik Haftası Coşkusu - Son Dakika
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Düzce'de Gençlik Haftası Coşkusu

Düzce\'de Gençlik Haftası Coşkusu

Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü tarafından hazırlanan Gençlik Haftası etkinlikleri kapsamında, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kent meydanlarında coşkuyla kutlanacak. Hafta boyunca çeşitli spor ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

14.05.2024 17:20
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19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kent meydanlarında coşku ile kutlanacak. Düzce Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Haftası etkinlikleri program hazırladı.

Gençlik Haftası, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kent meydanlarında halk ile iç içe kutlanacak. 15 Mayıs günü saat 10: 00'da Anıt Park Meydanına çelenk sunumu ile çeşitli etkinler başlayacak. Hafta boyu Anıt Park Meydanında spor ve kültürel etkinlikler yapılacak. 18 Mayıs Cumartesi günü saat 20.30'da Belediye Önünden Anıtpark Meydanına Fener Alayı Yürüyüşü ve 21.45'de ise Gençlik Konseri olacak.

19 Mayıs Pazar günü ise 10.00'da Çelenk Sunma Töreni, 10.30'da 18 Temmuz Spor Salonu'nda Halk Oyunları, Cimnastik, Güreş, Judo Gösterileri, Şiir Okuma, Özel Eğitim Öğrencileri Ritim Gösterisi, Huzur Evi ve Gençler Korosu, Kick Boks, Okçuluk Gösterisi, Kafkas Yöresi ve Oratoryo gösterisi olacak. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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