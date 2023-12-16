Düzce\'de hayırsever tarafından ASHİ hizmet binası yapılacak

DÜZCE(İHA) – Düzceli hayırsever Seyit Emre Kılıç, tarafından Şıralık Mahallesine Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu (ASHİ) hizmet binası yapacak. Binaya Düzce Merkez 12 No'lu Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu adı verilecek.

Düzceli hayırsever tarafından yaptırılacak olan ASHİ için Valilikte protokol yapıldı. Protokole Vali Selçuk Aslan, Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Sağlık Müdürü Dr. Yasin Yılmaz ve hayırsever Seyit Emre Kılıç katıldı.

Şıralık Mahallesinde, Düzce Belediyesi tarafından sağlık alanı olarak tahsis edilen ve Sağlık Bakanlığına tahsisli olan taşınmaz üzerine, Seyit Emre Kılıç isimli hayırsever tarafından 112 ASHİ Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu hizmet binası yaptırılacak. Sağlık hizmetleri istasyonu hizmet binası yapımı için imzayı Vali Aslan, Başkan Özlü ve hayırsever Kılıç tarafından attı.

Yapımına kısa sürede başlanacak olan binaya Düzce Merkez 12 No'lu Şaban Kılıç 112 Acil Sağlık Hizmetleri İstasyonu ismi verilecek. - DÜZCE