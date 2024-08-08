Düzce'de Kamu Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika
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Düzce'de Kamu Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi

Düzce\'de Kamu Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi

Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen temel ilk yardım eğitimine kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personel katıldı. Eğitimde, erişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteği, ilk ve acil yardımlar, kısmi ve tam tıkanmalarda ilkyardım, acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler ve acil taşıma teknikeri konularında eğitim verildi.

08.08.2024 11:49  Güncelleme: 11:51
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DÜZCE(İHA) – Düzce Sağlık Müdürlüğü tarafından düzenlenen temel ilk yardım eğitimine kamu kurum ve kuruluşlarda görevli personel katıldı.

Düzce Sağlık Hizmetleri Başkanlığı Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmetleri Birimi koordinasyonunda Düzce Belediyesi, İl Özel İdaresi, Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü, Cumayeri Kaymakamlığı Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı ve Cumayeri İlçe Emniyet Müdürlüğünde görevli personellere yönelik "Temel İlk Yardım Eğitimi" düzenlendi. İl Ambulans Servisi Başhekimliği Eğitim Salonunda Başhekimliğinde görevli eğitmenlerce düzenlenen eğitimde; katılımcılara "Erişkin, çocuk ve bebeklerde temel yaşam desteği, ilk ve acil yardımlar, kısmi ve tam tıkanmalarda ilkyardım, acil durumlarda yapılması gereken müdahaleler ve acil taşıma teknikeri" konularında eğitim verildi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

Çocuk, Yerel, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce'de Kamu Personeline Temel İlk Yardım Eğitimi - Son Dakika

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