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Düzce Gölyaka'da ORKÖY Destek Kredileri İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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Düzce Gölyaka'da ORKÖY Destek Kredileri İçin Kura Çekimi Yapıldı

Düzce'nin Gölyaka ilçesinde, 2024 yılı ORKÖY destek kredileri için kura çekimi yapıldı. Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından düzenlenen toplantıda, kredi kullanmak isteyen vatandaşlar belirlendi.

Düzce Gölyaka\'da ORKÖY Destek Kredileri İçin Kura Çekimi Yapıldı
27.01.2024 - 09:50,  Güncelleme: 09:53
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DÜZCE(İHA) – Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 2024 yılı ORKÖY destek kredileri için kura çekimi yapıldı.

Gölyaka Orman İşletme Müdürlüğü tarafından orman köylülerinin desteklenmesi için Bolu Orman Bölge Müdürlüğünce verilen ORKÖY destek kredileri hakkında köy muhtarlıklarına bilgilendirme toplantısı yapıldı. Toplantıda İşletme Müdürü Hülya Birtürk başkanlığında oluşturulan komisyon tarafından ilgili köy muhtarlıklarının katılımıyla kredi kullanmak isteyen vatandaşların belirlenmesi için kura çekimi yapıldı.

Kura çekimi ile dış cephe mantolama, süt sığırcılığı ve fenni arıcılık kredileri kullanmaya hak kazanan vatandaşlar belli oldu.

Köy muhtarlarının talep ve isteklerinin dinlenmesinin ardından toplantı sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Düzce Gölyaka'da ORKÖY Destek Kredileri İçin Kura Çekimi Yapıldı - Son Dakika
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