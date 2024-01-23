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Düzce Kusursuz Kafede Özel Bireyler Halk Oyunları Provası Yapıyor - Son Dakika
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Düzce Kusursuz Kafede Özel Bireyler Halk Oyunları Provası Yapıyor

Düzce Belediyesi tarafından kurulan Kusursuz Kafe'de çalışan özel bireyler, halk oyunları provası yapıyor ve birçok etkinlikte sahne alıyorlar. Düzce Milletvekili Ercan Öztürk ve Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sanatçı Nurullah Çelebi, gençlerin provasına eşlik etti ve desteklerini belirtti.

Düzce Kusursuz Kafede Özel Bireyler Halk Oyunları Provası Yapıyor
23.01.2024 - 14:23,  Güncelleme: 14:26
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DÜZCE(İHA) – Düzce Kusursuz Kafede çalışan özel bireylerin on parmağında on marifet. Gençler halk oyinlarına yenilerini ekliyorlar.

Düzce Belediyesi tarafından kurulan ve özel bireylerin çalıştığı Kusursuz Kafe'nin çalışanları her alanda olmaya devam ediyorlar. Kusur Kafe'nin çalışanları kafede ki çalışma zamanlarının dışında da boş durmuyorlar. Halk oyunları provası yapan gençler birçok etkinlikte de sahne alıyorlar.

Özel bireyleri halk oyunları provasına Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Beyazay Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Sanatçı Nurullah Çelebi ve İşKur Müdürü Ferhat Acar ziyaret etti.

Ercan Öztürk ve Nurullah Çelebi, gençlerin provasına eşlik etti.

Öztürk, "Yeter ki siz istekli olun, hayat enerjinizi kaybetmeyin. Biz her daim yanınızda olmaya devam edeceğiz" mesajını verdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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Son Dakika Yerel Düzce Kusursuz Kafede Özel Bireyler Halk Oyunları Provası Yapıyor - Son Dakika


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