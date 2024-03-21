Düzce Üniversitesi 18. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi 18. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Düzce Üniversitesi 18. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı

Düzce Üniversitesi, katma değerli bilimsel çalışmalarıyla bölgenin bilim, kültür ve sanat üssü haline gelerek 18. kuruluş yıl dönümünü görkemli bir programla kutladı. Törene, Vali Selçuk Aslan, Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir ve birçok protokol üyesi, öğretim üyesi, öğrenci ve davetli katıldı. Rektör Sözbir, üniversitenin başarı hikayesinin devam ettiğini vurgulayarak, sistemli ve planlı çalışmalarla hizmette ve kalitede başarı çıtasını yükselteceklerini belirtti. Vali Aslan ise Düzce Üniversitesi'nin rekabetçi, dinamik ve başarılı bir üniversite olduğunu ifade ederek, üniversitenin ülkenin gelişimine katkı sunacağını söyledi. Programda ayrıca Türk Müziği konseri, Ebrü Sergisi ve el yapımı kağıt üretimi workshop etkinliği gerçekleştirildi.

21.03.2024 10:38  Güncelleme: 10:44
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Katma değerli bilimsel çalışmalarıyla bölgenin bilim, kültür ve sanat üssü haline Düzce Üniversitesi, düzenlediği görkemli programla 18. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Cumhuriyet Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen 18. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni'ne; Vali Selçuk Aslan, Ak Parti Düzce Milletvekili Ercan Öztürk, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri, öğretim üyeleri, öğrenciler ve davetliler katıldı.

"Kuruluşundan bugüne başarı hikayesi yazmaya devam ediyor"

Rektör Nedim Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin kuruluşundan bugüne başarı hikayesi yazmaya devam ettiğini söyledi. Türkiye Yüzyılı vizyonu sorumluluğuyla Düzce Üniversitesi'nin, gerek sosyal bilimler ve gerekse fen bilimleri alanında öncü projeler yürüttüğünü ifade eden Rektör Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin kuruluşundan bugünlere gelmesinde emekleri olan tüm mensuplara teşekkür etti.

"Yeni nesil üniversite olarak sistemli, planlı ve kararlı şekilde çalışmalara devam edeceğiz"

Yeni nesil üniversite olarak sistemli, planlı ve kararlı bir şekilde çalışmalara devam edeceklerini dile getiren Sözbir, mensupların ve paydaşların katkılarıyla hizmette ve kalitede başarı çıtasını yükselteceklerini vurguladı. Düzce Üniversitesi'nin; tamamlanan, devam eden ve planlanan yatırımları, bilimsel yayınları, projeleri ve başarıları gibi birçok başlık altında detaylı bilgiler paylaşan ve değerlendirmelerde bulunan Sözbir, Düzce Üniversitesi'nin ulusal ve uluslararası sıralamalarda her geçen gün yükselişini sürdürdüğüne dikkat çekti. Düzce Üniversitesi'nin; enerji alanında Türkiye'deki üniversiteler arasında birinci, "Ormancılık ile Endüstri ve İmalat Mühendisliği" alanlarında da ikinci sırada yer alarak gurur verici sonuçlar elde ettiğini belirten Rektör Sözbir, mensubu olmaktan gurur duyduğu Düzce Üniversitesi'nin 18. kuruluş yıl dönümünün hayırlı olmasını temenni etti.

"Kendi grubunda en rekabetçi, en dinamik ve en başarılı üniversite"

Vali Selçuk Aslan, tarihi mazisi 1976 yılına dayanan Düzce Üniversitesi'nin; 30 bin öğrencisi, 3 bine yakın akademik ve idari personeli, 13 fakültesiyle devasa bir kuruma dönüştüğüne işaret etti. Düzce Üniversitesi'nin kendi grubunda en rekabetçi, en dinamik ve en başarılı üniversite olmasından büyük mutluluk duyduğunu dile getiren Aslan, çalışmalarıyla ülkemizin gelişmesine katkı sunan Düzce Üniversitesi'nin ulu bir çınara dönüşeceğini sözlerine ekledi. Dünya ile rekabet edebilmek için ilmi ve akademik bilgiyi geliştirmenin önemi üzerinde duran Aslan, Türkiye Yüzyılı vizyonunun tamamlayıcısının üniversiteler olduğunu söyleyerek Düzce Üniversitesi'nin 18. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Konuşmalar sonrasında Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Müzik Bölümü öğretim elemanları ve öğrencilerinin icra ettiği Türk Müziği konseri gerçekleştirildi.

Programda ayrıca Düzce Üniversitesi Sanat Tasarım ve Mimarlık Fakültesi Geleneksel Türk Sanatları Bölüm Başkanı Doç. Dr. Yusuf Parlak'ın eserlerinden oluşan Ebrü Sergisi ile geleneksel el yapımı kağıt üretimi workshop etkinliği de gerçekleştirildi. Sergi, Vali Aslan, Rektör Sözbir ve protokol üyeleri tarafından ziyaret edildi.

Yaptıkları başarılı akademik çalışmalarla, Akademik Başarı Ödülü, Atıf Ödülü, Proje Ödülü, Patent Ödülü, İnovatif Tez Ödülü ve Prestij Ödülü almaya hak kazanan öğretim üyelerine belge takdimiyle devam eden "Düzce Üniversitesi 18. Kuruluş Yıl Dönümü Töreni", yeni unvan alan öğretim üyelerine akademik cübbelerinin giydirilmesi ile sona erdi. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi 18. Kuruluş Yıl Dönümünü Kutladı - Son Dakika

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