Düzce Üniversitesi'nde Gençlik Programı Çekilişi - Son Dakika
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Düzce Üniversitesi'nde Gençlik Programı Çekilişi

Düzce Üniversitesi\'nde Gençlik Programı Çekilişi

Düzce Üniversitesi, İŞKUR ile iş ve burs fırsatlarını belirlemek için 900 öğrenciye çekiliş yaptı.

22.02.2025 12:47
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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi ile İŞKUR arasında, öğrencilerin mesleki gelişimlerini desteklemek ve iş hayatına hazırlanmalarına katkı sağlamak amacıyla imzalanan Gençlik Programı Protokolü kapsamında düzenlenen noter çekilişi gerçekleştirildi.

Düzce Üniversitesi İstiklal Konferans Salonu'nda çekiliş programında söz alan Düzce Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İlhan Genç, bu program kapsamında öğrencilerin mesleki gelişimlerine büyük katkı sağlayacağını ifade etti. İŞKUR Gençlik Programı'nın iş hayatına adım atmadan önce deneyim kazanımı için son derece önemli bir fırsat olduğunu dile getirdi.

3 bin 642 başvuru içinden 900 öğrenci iş ve burs fırsatı yakaladı

Öğrencilerin iş dünyasına uyum sürecini kolaylaştırarak mezuniyet sonrasında da iş bulma fırsatının artacağı Gençlik Programının noter çekilişi, Düzce 4. Noteri Pınar Uysal eşliğinde gerçekleştirildi. Öğrencilerin iş dünyası ile daha erken tanışmalarını sağlamak, mesleki becerilerini geliştirmek ve kariyer planlamalarına destek olmak amacıyla düzenlenen Gençlik Programı'na 3 bin 642 öğrenci başvuruda bulunurken, 900 öğrenci ilgi, yetenek ve eğitim gördükleri bölümlere göre Düzce Üniversitesi birimlerinde istihdam edilmek üzere noter huzurunda yapılan çekiliş ile belirlendi.

Ortak çalışmayla hayata geçirilen program kapsamında Konuralp Yerleşkesi için 600 asil 600 yedek, Akçakoca Yerleşkesi için 150 asil 149 yedek ve Düzce Merkez Yerleşkesi için ise 150 asil 150 yedek olmak üzere toplamda 900 öğrenci kariyer planlamalarına rehberlik edecek önemli bir fırsat yakaladı. - DÜZCE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi'nde Gençlik Programı Çekilişi - Son Dakika

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