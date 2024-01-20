 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Dekanlık Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
Üye Girişi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Dekanlık Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nde dekanlık devir teslim töreni düzenlendi. Rektör Prof. Dr. Nedim Sözbir, Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'na teşekkür ederken, Prof. Dr. Abdurrahim Aydın'a yeni görevinde başarılar diledi.

Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi\'nde Dekanlık Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi
20.01.2024 - 13:23,  Güncelleme: 13:25
Abone Ol

DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın oldu.

Düzce Üniversite Orman Fakültesi'nde dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. Devir teslim törenine Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'de katıldı. Sözbir, Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'na vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Abdurrahim Aydın'a yeni görevinde başarılar diledi. - DÜZCE

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Düzce Üniversitesi, Abdurrahim Aydın, Düzce, Eğitim, Yerel, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Dekanlık Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika


11:23
İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32
Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26
Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12
6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49
İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38
Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55
Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07
Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı

Son Dakika
11:23 İstanbul seçimi için sürpriz gelişme! Ekrem İmamoğlu ve Murat Kurum'a iki rakip daha geliyor
10:32 Bülent Ersoy, Zeki Müren'den morgda helallik istediğini söyledi
10:26 Bomba iddia! Seçim öncesi emeklilerin tamamına 4 bin TL ile 8 bin TL arasında seyyanen zam yapılabilir
10:12 6 kişilik bir Rus jeti Afganistan'ın kuzeyinde düştü
09:49 İstanbul'da mühendisin ölümüne ilişkin yeni görüntüler ortaya çıktı
09:38 Teknoloji şirketi CEO'sunun korkunç ölümü! Çalışanlarının gözü önünde metrelerce yüksekten yere çakıldı
08:55 Kanye West'in eşi Censori, mini bikini üstüyle sokağa çıktı
08:07 Göçmen kaçakçılarına yönelik operasyonda 11 organizatör ve 92 düzensiz göçmen yakalandı
03:10 İstanbul-İzmir seferi yapan uçağa lazer tutuldu! Tehlike anları saniye saniye kamerada
02:57 Apartmandaki gürültü kavgasında kan aktı! 4 komşusunu bıçakla yaraladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 21.01.2024 11:49:52. #1.13#
SON DAKİKA: Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi'nde Dekanlık Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement