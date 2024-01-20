Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi\'nde Dekanlık Devir Teslim Töreni Gerçekleştirildi

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DÜZCE(İHA) – Düzce Üniversitesi Orman Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahim Aydın oldu.
Düzce Üniversite Orman Fakültesi'nde dekanlık devir teslim töreni gerçekleştirildi. Devir teslim törenine Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir'de katıldı. Sözbir, Prof. Dr. Haldun Müderrisoğlu'na vermiş olduğu hizmetlerden dolayı teşekkür ederken dekanlık görevine atanan Prof. Dr. Abdurrahim Aydın'a yeni görevinde başarılar diledi. - DÜZCE
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