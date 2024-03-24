Düzce Üniversitesi Rektörlüğü İftar Programı

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Düzce Üniversitesi Rektörlüğü tarafından geleneksel olarak düzenlenen iftar programında bir araya gelen üniversite mensupları ve paydaşları, bu mübarek ayın manevi atmosferini samimi bir ortamda tekrar yaşadı.

Düzce Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Uygulama Cami İmam Hatibi Sabri Yazar'ın Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan iftar programına; 65. Hükümet Bilim Sanayi ve Teknoloji Bakanı ve Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, protokol üyeleri ile Düzce Üniversitesi mensupları katıldı. Rahmet, bereket ve mağfiret ikliminin en güzel şekilde yaşandığı bu ayda iftar programı düzenleyerek üniversite mensupları ve paydaşları arasındaki birlik ve beraberliğin daha da güçlenmesine vesile olan Düzce Üniversitesi, paylaşma ve dayanışma kültürünün yaşatılmasına da katkı sağladı.

Düzce Üniversitesi iftar programı Düzce İl Müftüsü Osman Aydın'ın gerçekleştirdiği dua ile sona erdi. - DÜZCE