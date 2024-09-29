Ebru Yıldız: Kadın Usta Ses Sistemlerinde! - Son Dakika
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Yerel

Ebru Yıldız: Kadın Usta Ses Sistemlerinde!

Rize'de ön muhasebeci Ebru Yıldız, ses sistemi ustası olarak kadınların gücünü gösteriyor.

29.09.2024 11:41
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Rize'de ön muhasebeci olarak girdiği ses sistemi üzerine çalışan dükkanda usta olan Ebru Yıldız, bütün kadınlara güven veriyor.

Rize'de yaşayan 29 yaşındaki Ebru Yıldız ses sistemi üzerine hizmet veren bir işletmede ön muhasebe personeli olarak işe girdi. Önce işletme sahibi Erdem Uzun olmak üzere tüm ustaların çalışmalarını gözleriyle takip eden Yıldız sonrasında tornavidayı eline aldı. Şimdilerde tüm araçların ses sistemleri üzerinde çalışabilen Yıldız 'Bu işte sadece erkek işi değilmiş' dedirtmeye başladı. Ustanın askere gitmesi ve işletme sahibinin de geçirdiği kaza nedeniyle elinin kırılmasıyla bu kez işin başına geçen Yıldız, ön muhasebe personeli olarak girdiği işin ustası oldu.

Ses sistemleri üzerine bir çok işlemi sorunsuz halledebildiğini kaydeden Kadın Ses Usta Ebru Yıldız "Ben bu mağazanın ön muhasebe finans departmanında hizmet sağlamaktayım. Merakımdan burada bir şeyler öğrendim. Amfilerin bloklarını, dizaynlarını hazırlayabiliyorum. Aynı şekilde kablo, tesisat hazırlamada yardımcı olabiliyorum. Araçlara multimedya montaj hizmeti sağlayabiliyorum. Hoparlör soketlerini hazırlayabiliyorum. Yani elimden geldiğince bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Tamamen meraktan yaptığım şeyler bunlar. Çünkü bir şey yapmak istediğimde yapacağımı herkes biliyor. Bazı müşterilerimiz bu gayret içerisinde beni gördüklerinde hani şaşırarak bakıyorlar. Kendi aralarında diyalogları oluyor. Ben bunları fark ediyorum" dedi.

"Merakım küçük ev aletlerini tamir etmekten geliyor"

İşletme sahibinin elini kırması ve çalışan ustanın askere gitmesiyle işe koyulduğunun altını çizen Yıldız "Patronumuzun eli kırıldı. Bu sırada bizim personelimiz askere gitti. Biz burada beraber kaldık. Ben bir yıldır gözetimlerimi yapmaya başladım. Hani Erdem Bey'e yardımcı olmak için araçlara girdim. Kapıları sökmek, işte montaj yap, tak, bu şekilde oldu. Bu merakım aslında benim küçük ev aletlerini tamir etmekten geliyor. Evde erkek de yok, babam da hiç anlamaz o işlerden. Biz yaptık bize kaldı. Bugün de meraktan bu şekilde geliştirdim. Daha da çok geliştirmek istiyorum" ifadelerini kullandı.

"İstesek yapamayacağız hiçbir şey yok"

Kadınların iş hayatında başarılı olabileceğini, hiçbir endişelerinin olmaması gerektiğini de savunan Yıldız "Bildiğim kadarıyla Karadeniz bölgesinde yok. Bunu da şuradan biliyorum. Distribütörler bize geliyorlar ziyarete. Karadeniz bölgesinde tek olduğunu söylüyorlar. Bununla gurur duyuyorum. Teşekkür ediyorum Erdem Bey'e tekrardan. Türkiye'de bu işi yapan toplasan 10 kadın vardır ve bu sayı içerisinde yer bulmak güzel bir gurur. Bayanların sadece memuriyet, öğretmenlik vesaire masa başı işlerinde değil, elektronikte, motor ustalığında, gemicilikte ve birçok alanda geliştirilmesi ve yer almasını istiyorum. Çünkü ben de bir bayanım. İsteyince yapamadığım hiçbir şey yok. İstesek yapamayacağız hiçbir şey yok. Evi çekip çeviren bir bayanın yapamayacağı hiçbir şey yoktur. Bu kablolar çok basit kablolar" şeklinde konuştu.

"Baktım Ebru'da bir ışık var"

İşletme sahibi Erdem Uzun ise Ebru Yıldız'ın başarılı bir usta olduğuna dikkat çekerek "Ebru yaklaşık bir yılı aşkındır benimle birlikte çalışıyor. Finans kısmında, finans pozisyonun da yanımıza aldık. Ebru biraz da el becerisini çok üstün olarak gördüğümüz için, o işi onda sezdiğimden dolayı biraz daha montaja doğru yavaş yavaş çekmeye çalıştık. Bir kaza geçirdim, elim kırıldı. Personel de askerde olduğundan pozisyon açıklığı vardı. Biliyorsunuz kadınlarda merhamet erkeklerden biraz daha üstündür. Ebru da sağ olsun merhametinden ötürü işe koyulu. Bilgi benden, beceri ondan, mantığıyla. Baktım Ebru'da bir ışık var. Finans kısmını zaten ikimiz ortaklaşa götürebiliyoruz. Sektörlerde artık personel yetiştirmek gerçekten çok güç. Bu ülkenin genel bir problemi maalesef. Bunu söylemek bizleri üzüyor. Çünkü usta yetiştirmek bayağı güç olacak. Ebru'da da bu ışığı gördüğümüz için o şekilde değerlendiriyorum. Hayat çok iyi bir öğretmen. Yeter ki öğrenmeye açık olmamız gerekiyor. Ebru öğrettiklerimizi unutmamak konusunda da başarılı. Bir erkek personelim nasılsa aynı şekilde devam ettirebiliyor. Ben mağazada olmadığım sürece gelen müşteri karşılayıp sonuç odaklı işlemi çözebiliyor" dedi. - RİZE

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Ebru Yıldız: Kadın Usta Ses Sistemlerinde! - Son Dakika

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