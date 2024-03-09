EBYÜKAM tarafından düzenlenen Kadın Girişimcilerin Hayat Hikayeleri paneli

EBYÜ Kadın ve Aile Çalışmaları Araştırma ve Uygulama Merkezi (EBYÜKAM) tarafından 8 Mart Dünya Kadınlar Günü münasebetiyle Kadın Girişimcilerin Hayat Hikayeleri konulu paneli yapıldı.
Eğitim Fakültesi Mavi Salon'da gerçekleşen panele Rektör Prof. Dr. Akın Levent, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. A. Ercan Ekinci, Prof. Dr. Adem Başıbüyük, Prof. Dr. Çağrı Çırak, EBYÜKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kader Polat, akademik ve idari personel ve çok sayıda öğrenci katıldı.
Moderatörlüğünü Doç. Dr. Yusuf Keskin'in yaptığı panelde Mine Sarıgül, Sultan Akbaş, Merve Cahyir konuşmacı olarak yer aldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı okunmasının ardından başlayan panelin açılış konuşmasını EBYÜKAM Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Kader Polat yaptı. Polat, kadınların iş hayatındaki önemine ve kadın istihdamına vurgu yaparak, "Kadınlarımızı liderlik pozisyonlarında ve karar alma mekanizmalarında görmek için daha çok yol almamız gerektiğinin farkındayız, özellikle ilimizde kadınlarımızı kamu hayatında özel sektörde, sivil toplum örgütlerinde kadınlarımızı aktif olarak görmekten duyduğumuz memnuniyeti de dile getirmemiz gerekiyor" dedi.
Açılış konuşmasının ardından panelde ilk olarak Mine Sarıgül, 15 yaşından başlayan hayat mücadelesi ve başarıya götürmesinde daha fazlasını talep etme ve ayakta durabilme ve karşısına çıkan olaylar karşısında yılmama öyküsünü ve ticari hayatta başarısının yanında annelik hayatındaki başarı hikayesini paylaştı.
Sultan Akbaş ise iş hayatında işlevsellik, sabır, fırsatları görebilme gibi unsurların dışında yaptığımız işi sevilmek ve arkasında durabilmenin önemine değindi. Akbaş, " Hayallerimiz hala devam ediyor, kimlere ilham olabilirim nasıl istihdam sağlayabilirim diye çalışıyorum. Hiçbir zaman yılmayın ve hayallerinizden vazgeçmeyin sizlere en büyük tavsiyem bu ama her şeyi sevgiyle yapın, sevginin olmadığı hiçbir işte başarılı olamazsınız" diyerek gençlere de tavsiyelerde bulundu.
Merve Cahyir ise eşarp alanında 30 m2 alanda başlayan ve bugün bir şirket sahibi olarak devam eden ticari hayatından bahsetti. İş hayatında ticari anlayışa ayak uydurma, gelişimi takip etmek ve iş disiplini ile çalışmanın girişimcilik hikayesinde önemli olduğunu belirten Cahyir: "Yorulmadan, pes etmeden, çalışarak emeklerimizin karşılığını aldığımızı gördük. Gençlere en büyük tavsiyem budur" dedi.
8 Mart Dünya Kadınla Günü'nü kutlayan Rektör Prof. Dr. Akın Levent, panelistlere katılımlarından dolayı teşekkürlerini sundu. Başarı girişimci kadınların hikayelerinin anlatıldığı panelde gençlere de tavsiyelerde bulunan Rektör Levent: "Başarı öyküleri çok önemli, özellikle gençler için. Başarı öyküsünün içinde başarısızlık öyküleri de yer alır. Bu, başarısız olduğunuzda ümitsizliğe kapılmamanız gerektiğini gösterir. Düşmeleriniz sizi güçlü kılacaktır. Sabırla hayallerinizin peşinden gidin. Umarım başarılı günler sizi bekliyor olacaktır" ifadelerini kullandı.
8 Mart Dünya Kadınlar Günü Kadın Girişimcilerin Hayat Hikayeleri paneli, Rektör Levent'in panelistlere plaket takdim etmesinin ardından sona erdi. - ERZİNCAN
Son Dakika › Yerel › EBYÜKAM tarafından düzenlenen Kadın Girişimcilerin Hayat Hikayeleri paneli - Son Dakika
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