Edremit Kitap Fuarı 6. kez kapılarını açtı - Son Dakika
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Edremit Kitap Fuarı 6. kez kapılarını açtı

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Edremit Belediyesi'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlediği 6. Edremit Kitap Fuarı, 'Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap' temasıyla kapılarını kitapseverlere açtı. Türkiye'nin önde gelen yazarları, akademisyenleri ve kültür sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla başlayan fuar, ilk günden büyük ilgi gördü.

20.08.2024 16:52  Güncelleme: 17:06
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Edremit Kitap Fuarı 6. kez kapılarını açtı

6. Edremit Kitap Fuarı "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" temasıyla başladı

BALIKESİR - Edremit Belediyesi'nin Balıkesir Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle düzenlediği 6. Edremit Kitap Fuarı, "Ölmez Ağacın Gölgesinde Kitap" temasıyla kapılarını kitapseverlere açtı. Türkiye'nin önde gelen yazarları, akademisyenleri ve kültür sanat dünyasının önemli isimlerinin katılımıyla başlayan fuar, ilk günden büyük ilgi gördü.

Açılış töreninde CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, fuarın önemine değinerek Edremit'in kültür ve sanat hayatına katkılarını vurguladı. Törene ayrıca, CHP Edirne Milletvekili Ediz Ün, CHP Yurtdışı Örgütlenmeden Sorumlu PM Üyesi Mehmet Tüm, Burhaniye Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Altıeylül Belediye Başkan Yardımcısı Tayfun Canlı, CHP Balıkesir İl Başkan Yardımcısı Yusuf Yavuz, CHP Edremit İlçe Başkanı Av. Emin Yalçıntaş, belediye başkanları, belediye başkan yardımcıları, meclis üyeleri, siyasi parti temsilcileri, oda başkanları, muhtarlar, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve basın mensupları katıldı.

Fuara katılan konuklar, açılış konuşmalarının ardından Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın'ın öncülüğünde fuar alanını gezdi. Yayınevlerinin stantlarını ziyaret eden protokol üyeleri ve davetliler, yazarlarla sohbet ederek kitaplarını imzalattılar. Edremit Kitap Fuarı, 7 gün boyunca kitap tutkunlarını edebiyat, sanat ve tarihle iç içe bir deneyim sunacak.

Fuarın ilk gününde, tarihçi ve yazar Prof. Dr. İlber Ortaylı, "Gel Dünyayı Keşfedelim" başlıklı söyleşisiyle büyük ilgi topladı. Çanakkale On Sekiz Mart Üniversitesi Akademisyeni Gökhan Bayram'ın moderatörlüğünde gerçekleşen söyleşide Ortaylı, dünyayı keşfetmenin ve farklı kültürleri tanımanın insan gelişimine olan katkılarını anlattı. Geçmişten bugüne eğitim sistemini eleştiren ve gençlere geleceğe dair tavsiyelerde bulunan Ortaylı, "Dünyayı tanımadan memleketini değerlendiremezsin. Şuurunu açamazsın. Dünyayı keşfedin, gezin. Gezmek için çok para lazım değil. İkinci mevkide daha çok gezer, daha çok öğrenirsin," dedi.

Ortadoğu ve dünya tarihinde derin izler bırakmış zeytin ağacının ve zeytinciliğin önemine de değinen Ortaylı, bu konunun Edremit için hayati bir değer taşıdığını belirtti. Söyleşinin sonunda, CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın ve Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, İlber Ortaylı'ya "Yaşam Boyu Onur Ödülü"nü takdim etti.

Edebiyatın güçlü kalemi Ahmet Ümit, bu yılki fuarın onur konuğu olarak sahnedeydi. Ümit, söyleşisinde edebiyat, polisiye, mitoloji, tarih ve aşk temalarını ele aldı. Ahmet Ümit, ünlü karakteri Başkomser Nevzat'ın yeni hikayesini tamamladığını ve kısa sürede okurlarıyla buluşacağını müjdeledi. Büyük bir ilgiyle takip edilen söyleşi sonrasında, Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş, Ahmet Ümit'e plaketini takdim etti.

Fuarın ilk gününde Edremit aşığı yazar Öner Yağcı, "Cumhuriyet Aydınlanması ve Sabahattin Ali" başlıklı söyleşisiyle katılımcılarla buluştu. Söyleşide, Cumhuriyet dönemi edebiyatının öncülerinden Sabahattin Ali'nin aydınlanma üzerindeki etkilerini anlattı. Yazar Öner Yağcı'ya teşekkür plaketini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Cavit Cebeci takdim etti.

Kişisel gelişim alanında yaptığı çalışmalarla tanınan yazar Serhat Yabancı ise "Kurtarıcı mı yoksa kurban mı?" sorusunu katılımcılara yönelterek, kişisel gelişim ve ilişkilerde nasıl davranılması gerektiğine dair önemli ipuçları paylaştı. Yabancı, "Sınırlarını koru, 'hayır' demeyi bil. Yaranarak sevgi beklemek size en büyük yarayı verir. Kendinizi sevdirmek yerine sevilmeye bırakın. Kendinize değer verin," diyerek katılımcıları düşündürdü. Söyleşi sonrasında, Yabancı'ya teşekkür plaketini Edremit Belediye Başkan Yardımcısı Metin Tunçer takdim etti.

40 yılı aşkın sanat hayatında unutulmaz eserlere imza atan Ahmet Selçuk İlkan, 6. Edremit Kitap Fuarı'nın ilk gününü muhteşem performansıyla kapattı. Şiir ve şarkılarını müzikle buluşturan İlkan, katılımcılarla hep bir ağızdan şarkılarını söyledi ve izleyicilere keyifli anlar yaşattı. Gecenin sonunda, İlkan'a teşekkür plaketini Edremit Belediye Başkanı Mehmet Ertaş takdim etti. İlkan, "Her an Edremitli olabilirim, şarkılarımı burada yazabilirim," diyerek Edremit'e olan sevgisini dile getirdi.

Toplamda 300'e yakın yazar, şair, gazeteci, belediye başkanı ve milletvekilinin katılacağı 6. Edremit Kitap Fuarı, 60'a yakın yayınevinin de katılımıyla, 7 gün boyunca sanat, edebiyat ve tarih dolu etkinliklere ev sahipliği yapacak. Fuarda gerçekleştirilecek söyleşi, imza günü ve performanslarla kitapseverler, Edremit'te unutulmaz bir kültürel yolculuğa çıkacaklar.

Edremit Kitap Fuarı 6. kez kapılarını açtı
Kaynak: İHA

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