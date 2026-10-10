Edremit'te 16 bin 2 kişi zeytinyağı tadımıyla Guinness rekorunu Türkiye'ye taşıdı - Son Dakika
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Edremit'te 16 bin 2 kişi zeytinyağı tadımıyla Guinness rekorunu Türkiye'ye taşıdı

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Edremit\'te 16 bin 2 kişi zeytinyağı tadımıyla Guinness rekorunu Türkiye\'ye taşıdı
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Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen 3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde 16 bin 2 kişi aynı gün zeytinyağı tadımı yaparak Guinness dünya rekoru kırdı. 2009'dan bu yana İspanya'nın elindeki rekor, Guinness hakeminin onayıyla Edremit'e tescillendi.

Balıkesir'in Edremit ilçesinde düzenlenen 3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde (FestOlive) rekor kırıldı. "En Büyük Zeytinyağı Tadım Etkinliği"nde 16 bin 2 kişi aynı gün zeytinyağı tadımı gerçekleştirerek, 2009 yılından bu yana İspanya'nın elinde bulunan Guinness dünya rekorunu açık ara farkla Türkiye'ye kazandırdı.

3. Edremit Zeytinyağı Tadım Festivali'nde Güre sahilinde gün boyu süren rekor denemesinde büyük bir coşku yaşandı. 2009 yılında İspanya'nın Jaén kentinde 12 bin 909 kişiyle kırılan dünya zeytinyağı tadım rekoru, Edremit'te 16 bin 2 katılımcıyla tarihe karıştı. Uzmanlar gözetiminde üç farklı zeytinyağını tadan katılımcılar, Guinness Rekorlar Kitabı kurallarına uygun şekilde kayıt altına alındı. Sayım ve denetim süreçlerinin tamamlanmasının ardından sahneye çıkan Guinness World Records Resmi Hakemi Hannah Spiers, rekorun geçerli olduğunu ve başarıyla tescillendiğini ilan etti. Spiers, hazırlanan resmi Guinness Dünya Rekoru sertifikasını Edremit Ticaret Odası (ETO) Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin'e takdim etti. Rekorun tescillenmesiyle festival alanında büyük bir sevinç dalgası yaşandı.

"Bu gurur Edremit'in, bu gurur Türkiye'nin"

Rekor sertifikasını teslim alan ETO Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Çetin ve festival komitesi, tarihi başarıda emeği geçen herkese teşekkür ederek, "Rekor alanını dolduran 16 bin 2 katılımcımıza, emeği geçen tüm kurum ve kuruluşlarımıza, sponsorlarımıza, görevli ekiplerimize, üreticilerimize ve gönüllülerimize sonsuz teşekkürler. Edremit başardı, zeytinyağımızın başkenti dünya sahnesindeki yerini aldı" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA
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