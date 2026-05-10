Efeler'de Anneler Günü coşkuyla kutlandı

10.05.2026 18:16  Güncelleme: 18:18
Efeler Belediyesi, Anneler Günü dolayısıyla düzenlenen şenlikte vatandaşlara eğlenceli anlar sundu. Başkan Anıl Yetişkin, etkinlikte ailelerle bir araya gelerek kadınları kutladı ve sosyal katılımı teşvik etti.

Efeler Belediyesi tarafından Anneler Günü Şenliği'nde vatandaşlar doyasıya eğlendi.

Pınarbaşı'nın eşsiz doğasında gerçekleşen etkinlikte, sabah saatlerinden itibaren alanı dolduran aileler bayram havasında bir gün geçirdi. Günün her anında vatandaşların yanında olan Efeler Belediye Başkanı Anıl Yetişkin, ailelerle ve minik misafirlerle yakından ilgilendi. Etkinliğe katılan kadınlara karanfil vererek Anneler Günü'nü kutlayan Başkan Yetişkin, vatandaşlarla uzun süre sohbet edip taleplerini dinledi.

Efeler Belediyesi Kent Orkestrası'nın ezgileriyle başlayan müzik ziyafeti, Kadın Ritim Topluluğu'nun enerjik performansıyla doruğa ulaştı. Sağlıklı yaşam vurgusu yapılan etkinlikte düzenlenen müzikli aerobik ve fitness seanslarına katılan vatandaşlar, tırmanma duvarı ve voleybol sahasında ise sporun tadını çıkardı. Ayrıca gün boyu Efeler Belediyesi'nin ikram aracıyla vatandaşlara soğuk meşrubat, çay ve su ikramı yapıldı.

Başkan Anıl Yetişkin, şenlik alanında kurulan Kadın Üreticiler Pazarı'nı da ziyaret etti. El emeği göz nuru ürünleri inceleyen ve kadın üreticilere hayırlı işler dileyen Yetişkin, yerel kalkınmanın ve kadın emeğinin Efeler için ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha vurguladı.

Gün boyu süren sürpriz etkinliklerle unutulmaz hatıralar biriktiren vatandaşlar, organizasyondan duydukları memnuniyeti dile getirdi. Başkan Anıl Yetişkin'in kendileriyle kurduğu samimi diyalogdan ve böylesine güzel bir sosyal alanın oluşturulmasından mutluluk duyan aileler, "Bizleri böylesine keyifli bir ortamda bir araya getirdiği ve her zaman yanımızda olduğu için Başkanımız Anıl Yetişkin'e çok teşekkür ediyoruz" diyerek memnuniyetlerini ifade etti. - AYDIN

Kaynak: İHA

