Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı - Son Dakika
Üye Girişi

Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı

14.03.2022 16:17
Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın üçüncüsünü Adnan Menderes Mahallesi'nde hayata geçirdiği Gündüz Bakımevi, çocuklara kapılarını açtı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın üçüncüsünü Adnan Menderes Mahallesi'nde hayata geçirdiği Gündüz Bakımevi, çocuklara kapılarını açtı.

Geçtiğimiz ay coşkulu bir törenle hizmete giren Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi, açılışının üzerinden henüz bir ay bile geçmeden yoğun ilgi nedeniyle yeterli kayıt sayısına ulaştı. 14 Mart 2022 Pazartesi günü 3-4 ve 5 yaşlarındaki çocukları karşılayan Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi, uyum sürecine başladı. Sabah saat 08.00'den itibaren çocuklarını emanet eden aileler, "Açılması için adeta gün saydık. Çok mutlu ve heyecanlıyız. Çocuklarımızın güvenli bir ortamda olduğunu biliyoruz. Gözümüz arkada değil, içimiz rahat. Gündüz Bakımevimizi bizlere kazandıran Başkanımız Mehmet Fatih Atay'a teşekkür ederiz. Hayırlı uğurlu olsun" diye konuştular.

Yaş gruplarına göre ayrı sınıflar oluşturulan gündüz bakımevinde çocuklar eğitimlerini alanlarında uzman eğitmenlerden alıyor. 08.30-17.30 saatleri arasında eğitim veren Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi'nin geniş bahçesinde, oyun alanlarının yanı sıra çocukların gelişimine katkı sağlamak amacıyla çeşitli fidanları toprakla buluşturabilecekleri bir alan da bulunuyor. Çocukların geleceğe daha iyi hazırlanabilmesi için kente kazandırılan Efeler Belediyesi'nin Ata Mahallesi, Mimar Sinan Mahallesi ve Adnan Menderes Mahallesi Gündüz Bakımevi, hizmetiyle çalışmalarını sürdürüyor. - AYDIN

Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı
Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı
Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı
Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı

YORUMLAR
500
Giresun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi Giresun'da kar yağışı nedeniyle yarın eğitime ara verildi Büyükşehir meclisinde 41 gündem maddesi karara bağlanacak Büyükşehir meclisinde 41 gündem maddesi karara bağlanacak

Mehmet Fatih Atay, Pazartesi, 14 Mart, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı - Son Dakika


Son Dakika
17:44 Dünyanın gözü bu görüşmedeydi! Rusya ve Ukrayna arasındaki 4. müzakere yarına ertelendi
17:40 Maç öncesi açılan pankart tepki çekti! Napoli kentinin koordinatını içerdi
17:30 Bergen'in doktorundan yıllar sonra gelen itiraf: Vücudunu zımparaladım
17:10 Ryan Babel, Acun Ilıcalı'nın radarında! Resmi temaslar başlayacak
17:03 Timsahla cinsel ilişki davasına bakan hakimin sözleri, mahkemeye damga vurdu
16:51 Adıyaman'da deprem! 4, 3 büyüklüğündeki deprem Malatya ve Gaziantep'te de hissedildi
16:35 Rus ordusu, hipersonik füzelerle gövde gösterisi yaptı! Yeni görüntüler paylaşıldı
16:16 Rus ordusu sivil alanları hedef aldı: 20 kişi hayatını kaybetti
16:15 Cübbeli Ahmet ilk kez bahsetti: Kızım şarkıyı duyunca 'Baba rezil olduk' dedi
16:00 Hastaneye yapılan bombalamanın simgesi olan hamile kadın, bebeği ile birlikte yaşamını yitirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.03.2022 17:53:01. #1.12#
SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nin 3'üncü Gündüz Bakımevi kapılarını çocuklara açtı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement