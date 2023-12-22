Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, \'Hamdi\'nin İşleri\' adlı oyunu sahneledi

Mescid-i Aksa\'da şiddetin dozu artıyor! Bu kez tam secdeye vardıkları anı beklediler

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu (EBŞT), "Hamdi'nin İşleri" adlı orta oyununu Efelerli tiyatroseverlerle buluşturdu.

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu'nun daha önce Sardes Uluslararası Tiyatro Şenliği'nde gösterimini yaptığı "Hamdi'nin İşleri" adlı orta oyunu Efeler'de ilk kez sahnelendi. Aydın Kültür Merkezi Hidayet Sayın Salonu'nda izleyici karşısına çıkan oyun, salonu dolduran vatandaşlara kahkaha dolu bir gece yaşattı. Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına'nın koordinatörlüğünde, Ali Aslan'ın metin düzenlemesini yaptığı, Tuncer Candan'ın yönettiği, Mehmet Keskin'in yönetmen yardımcılığını üstlendiği, EBŞT eğitmenleri ve öğrencilerinin birlikte rol aldığı oyun izleyicinin beğenisini kazandı.

Tek perdelik orta oyununun sonunda Efeler Belediye Başkanvekili Abidin Arslan, oyunda tüm emeği geçenler ve oyuncular adına EBŞT eğitmenlerinden, oyunun yönetmeni ve oyuncularından Tuncer Candan'a çiçek takdim etti.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın önceden düzenlenen yoğun programı sebebiyle tiyatro oyununa katılamadığını belirten Arslan, "Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'ın selam ve sevgilerini getirdim. Oyunda emeği geçen başta oyuncularımız olmak üzere tüm Efeler Belediyesi personeline teşekkür ederim. Bundan sonraki çalışmalarında da başarılar dilerim" diye konuştu.

"EBŞT, ÇOK BÜYÜK BİR AİLE"

EBŞT Genel Sanat Yönetmeni Serkan Fırtına ise şöyle konuştu:

"Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu çok büyük bir aile. Bu aileyi kuran, önderlik eden Efeler Belediye Başkanımız Sayın Mehmet Fatih Atay'a huzurlarınızda çok teşekkür ediyoruz. EBŞT, Yalçın Dinçer'in başlattığı ekolü günümüzde sürdüren, Efeler'i katıldığı festivallerde gururla temsil eden bir tiyatro. Bugün bizleri yalnız bırakmayan Efeler Belediye Başkan Vekili Abidin Arslan'a, Efeler Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü Eralp Atay'a, oyunun metin düzenlemesini yapan Ali Aslan'a, meclis üyelerimize ve katılan herkese çok teşekkür ederiz."

Efeler Belediyesi Şehir Tiyatrosu, "Hamdi'nin İşleri" adlı oyunu seyretmek isteyip bilet bulamayan Efelerli tiyatroseverler için ilerleyen tarihlerde bir gösterim daha yapacak.