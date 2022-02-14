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Efeler Kent Konseyi gençlerinden yaşlı çınarlara ziyaret - Son Dakika

Efeler Kent Konseyi gençlerinden yaşlı çınarlara ziyaret

14.02.2022 16:56
Efeler Kent Konseyi gençlerinden yaşlı çınarlara ziyaret

Efeler Efeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Sevgililer Günü kapsamında huzurevine anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

Efeler Efeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi üyeleri, Sevgililer Günü kapsamında huzurevine anlamlı ziyaret gerçekleştirdi.

Aydın'ın Efeler ilçesinde tüm aktörleri bir araya getiren Efeler Kent Konseyi'nin Gençlik Meclisi üyeleri, 14 Şubat Sevgililer Günü kapsamında anlamlı bir ziyarette bulundu. Gençlik Konseyi Başkanı Hacer Toprak ve beraberindeki heyet, Aydın Huzurevi'ni ziyaret ederek, yaşlı çınarlar ile sohbet etti.

Yaşlı çınar olan büyüklerin unutulmaması gerektiğine dikkat çeken Gençlik Meclisi Başkanı Hacer Toprak; "Huzurevinde kalan büyüklerimizi bugün ziyaret ettik. Huzurevinde yaşayan vatandaşlarımızın ilgiye ve sevgiye ihtiyacı olduğunun farkındayız ve14 Şubat Sevgililer Günü'nde büyüklerimizin yanında olmak istedik. Onlarla sohbet ederek çok güzel vakit geçirdik. Bu tür ziyaretlerimizin sayısını artıracağız dedi.

Efeler Kent Konseyi Gençlik Meclisi'nin huzurevi ziyaretinde Başkan Toprak'a, Efeler Kent Konseyi Başkanı Mevlüt Kenar, Genel Sekreter Bilge Ozan, Yürütme Kurulu Üyesi Özlem Güngörenler, Çevre Meclisi Başkanı Şermin Çetin ve Gençlik Meclisi üyesi Özge Can Göksu eşlik etti. - AYDIN

Efeler Kent Konseyi gençlerinden yaşlı çınarlara ziyaret

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Sevgililer Günü, Kent Konseyi, gençlik, Efeler, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Kent Konseyi gençlerinden yaşlı çınarlara ziyaret - Son Dakika


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