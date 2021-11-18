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Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı - Son Dakika

Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı

18.11.2021 16:46

Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye ikinci gündüz bakımevini kazandırdı.

Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı

AYDIN - Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, ilçeye ikinci gündüz bakımevini kazandırdı. Mimar Sinan Mahallesi Gündüz Bakımevi düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'ın hayata geçirdiği projelerden biri olan gündüz bakımevinin ikincisi, Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan Bulvarı 2383 sokak numara 5'te hizmete girdi. Açılış törenine, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, eşi Güneş Atay, Efeler Belediyesi Meclis Üyeleri, birim müdürleri, kentteki sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, Aydın'daki dernek ve oda başkanları, siyasi partilerin temsilcileri, muhtarlar ve çok sayıda ebeveyn de katıldı.

Nöbetçi kreş hizmetiyle Türkiye'de bir ilk

Başkan Atay, bünyesindeki 10 sınıfla birlikte 162 çocuğa hizmet verecek olan gündüz bakımevinin açılış töreninde yaptığı konuşmada gündüz bakımevinin nöbetçi kreş olarak da hizmet vereceğini duyurdu. Başkan Atay bu hizmetin içeriğini, "Gündüz Bakımevi'mizin farklı bir özelliği daha olacak, bu kreşimiz aynı zamanda bir nöbetçi kreş. Arkadaşınızla yemeğe gideceksiniz, özgürce yalnız zaman geçirmek isteyeceksiniz fakat çocuğunuzu bırakacak bir yeriniz yok. Böyle bir durumda saat 17.30'a kadar Efe Halk Masa'yı 444 80 09 numaralı çağrı merkezinden arayacaksınız ve saati bildireceksiniz. Çocuğunuzun kreşe kayıtlı olup olmaması, kaç yaşında olduğu fark etmeksizin, buraya emanet ederek özgürce zaman geçirebileceksiniz. Bunu da Türkiye'de ilk kez biz yapıyoruz" sözleriyle açıkladı.

"Verdiğim tüm sözlerini yerine getireceğim"

Bir sözünü daha yerine getirmenin mutluluğunu ve onurunu yaşadığını belirten Başkan Atay, "Seçimden önce ne söz verdiysem görev sürem bitene kadar hepsini yerine getireceğim. Bu çok anlamlı bir açılış. Çocuklarımız için, geleceğimiz için, onların iyi bir eğitim alabilmeleri için onlara fiziksel altyapıyı sağlamamız gerekiyor. Kreşler açmamız gerekiyor. Çocuklarımız burada birlikte hareket etmeyi, dayanışmayı, sevgiyi, arkadaşlığı, dostluğu öğrenecekler" dedi.

Konuşmasının devamında Efeler Belediyesi'nin eğitim alanında gerçekleştirdiği hizmet ve faaliyetlere değinen Başkan Mehmet Fatih Atay, "Eğitim çok önemli; o nedenle önce EFESEM'i açtık, ekonomik durumu iyi olmayan ailelerin çocuklarına fırsat eşitliği sunmak için dershane kurduk. İlk kreşimizi açtık ve eğitim gören öğrencilere yönelik çevrimiçi eğitimler gerçekleştirdik. Efeler ilçemizde anasınıfından üniversiteye girişe kadar 52 bin öğrenci var. Bu öğrencilerin 49 binine çevrimiçi eğitim şifreleri dağıttık. Onların eğitimde eşit haklara sahip olabilmelerini sağladık" diye konuştu.

"Yeni kitap kafeler yolda"

Yeni kitap kafeleri açmak için çalışmaların sürdüğünü belirten Atay, "Efeler ilçesinde saat 17.00'den sonra çocuklarımızın ders çalışabilecekleri hiçbir mekan yoktu. Türkiye'de ilk kez bu kadar güzel bir kitap kafeyi açtık. Ülkemizde bu kadar güzel bir örneği yok. Farklı illerimizde kitap kafeler var. Gidip gördüm. İstanbul Büyükşehir Belediyesi de yapmış, orayı da gidip gördüm. En güzeli, en kalitelisi Efeler Belediyesi Kitap Kafe. Girne Mahallesi'ne ikinci Kitap Kafe'yi açtık. İki gündür gidiyorum görüyorum ki öğrenciler gidip sıraya giriyorlar. Doğu Gazi Bulvarı'na da Ocak ayı içerisinde Kitap Kafe'mizi açacağız. Ata Mahallesi Muhtarımız da bir yer önerdi. Ata Mahallesi'ne de Şubat ayında bir Kitap Kafe daha açacağız. Çocuklarımız için, eğitim için, okuma alışkanlıklarını kazanabilmeleri için, bilgiye ulaşabilmeleri için ne gerekiyorsa yapacağız. Efeler Belediyesi sonuna kadar çocuklarımızın yanında" dedi.

"En fedakarlarımız kadınlar"

Nöbetçi kreş uygulamamızı da çok önemsediğini belirten Atay konuşmasını şu sözlerle noktaladı;

"Kadınların özgürleşmesi, sosyalleşmesi gerekiyor. Biz yerel yöneticiler olarak kadınlara bu olanakları sağlamakla sorumluyuz diye düşünüyorum. Kadınlar ailenin de bu ülkenin de en fedakarlarıdır. Onlara ne yapsak az. Tüm çalışanlarımız buranın bir an önce açılması için gece gündüz çalıştılar, çok büyük özveride bulundular. Başkan yardımcım, müdürlerim ve tüm personelime çok teşekkür ediyorum. Kreşimiz Efelerimize hayırlı uğurlu olsun."

Muhtar Çamoğlu'ndan Atay'a teşekkür

Açılışta konuşan Mimar Sinan Mahalle Muhtarı Gurbet Çamoğlu, Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay'a mahallelerine kazandırılan İkinci Gündüz Bakımevi nedeniyle teşekkür ederek, "Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın yetiştirilmesinde eğitim kurumlarımız büyük rol oynuyor. Bu kurumlarımızdan biri olan Efeler Belediyesi İkinci Gündüz Bakımevi'nin mahallemize kazandırılmasından dolayı çok teşekkür ediyorum. Hizmetlerinden dolayı başta Efeler Belediye Başkanımız Mehmet Fatih Atay olmak üzere tüm ekibine çok teşekkür ediyorum. Emeğinize sağlık iyi ki varsınız başkanım" dedi.

Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı
Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı
Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı
Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı
Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı
Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı
Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı
Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı
Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı
Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı
Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı

Mehmet Fatih Atay, Türkiye, Efeler, Kitap, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Efeler Belediyesi'nin ikinci gündüz bakımevi hizmete açıldı - Son Dakika
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