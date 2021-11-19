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Ege Denizi'nde komşuyla yollar açılıyor - Son Dakika

Ege Denizi'nde komşuyla yollar açılıyor

19.11.2021 11:13
Ege Denizi'nde komşuyla yollar açılıyor

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilyas'ın katılımlarıyla yapılan Türkiye-Yunanistan 9. Turizm Forumu ve ardından düzenlenen 4. Turizm Karma Toplantısı, Ege'nin iki yakası arasında turizm alanında işbirliğinin önünü açtı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Yunanistan Turizm Bakanı Vasilis Kikilyas'ın katılımlarıyla yapılan Türkiye-Yunanistan 9. Turizm Forumu ve ardından düzenlenen 4. Turizm Karma Toplantısı, Ege'nin iki yakası arasında turizm alanında işbirliğinin önünü açtı. Toplantıda 2022 sezonundan itibaren İzmir-Selanik arasında havayolu seferleri başlayacağı müjdesi verilirken, denizyolu seferlerinin başlaması için çalışmaların hızlandırılması yönünde duruldu.

Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan ile Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Vasiliki Loizou'nun katılımlarıyla dün İzmir'de yapılan Türkiye-Yunanistan 4. Turizm Karma Toplantısı'nda ise Türkiye kıyıları ile Yunanistan adaları arasında pandemi nedeniyle yaklaşık iki yıldır yapılamayan feribot seferlerinin gelecek sezondan itibaren yeniden başlaması için yeşil ışık yandı.

Toplantıda, 2022 sezonundan itibaren Selanik ve İzmir arasında havayolu seferlerinin başlayacağı müjdesi verilirken, İzmir-Selanik denizyolu seferlerinin başlaması yönündeki çalışmaların hızlandırılması üzerinde duruldu. Egeport Kuşadası ve Galataport İstanbul'un ardından İzmir başta olmak üzere Türkiye'nin diğer limanlarının kruvaziyer gemilere açılması konusunda işbirliği de gündeme geldi. Toplantıya katılan Yunan turizmciler, Ege'de deniz turizmini geliştirmek için iki ülkenin iyi bir koordinasyon kurması gerektiğini, kruvaziyer turizminde iki ülkenin kaderinin birbirine bağlı olduğunu vurguladılar.

Seferler Mart ayında başlayabilir

Toplantının açılışını yapan Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan, her iki kıyı arasında milyonlarca yolcu taşıyan Türk feribot firmalarının seferlerine 2022 yılının Mart-Nisan aylarında yeniden başlayabileceğine dair beklentilerinin olduğunu belirterek, Yunanistan'dan gerekli girişimlerde bulunması istedi. Alpaslan, İzmir-Selanik feribot seferlerinin başlatılmasının yanı sıra Ege'nin uzak pazarlarda birlikte tanıtılabileceğini söyledi.

Yunanistan Turizm Bakan Yardımcısı Vasiliki Loizou, Türkiye ile deniz turizmi başta olmak üzere alternatif turizm alanında işbirliğine açık olduklarını belirterek, 2021 yılında beklenti ötesinde turist ağırladıklarını, gelecek sezondan umutlu olduklarını söyledi.

Kruvaziyerde Türk-Yunan işbirliği

Toplantıda konuşan İMEAK Deniz Ticaret Odası İzmir Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Yusuf Öztürk, Ege'de feribotların seferlere yeniden başlamasının Türk-Yunan işbirliği için son derece önemli olduğunu söyledi. Akdeniz Kruvaziyer Limanlar Birliği'nin (MedCruise) Başkanlığına bir Türk'ün seçildiği toplantıda Yunan limanlarının Türklere destek verdiğini hatırlatan Öztürk, "Kruvaziyerde başlayan bu işbirliğinin artarak devam etmesini arzu ediyoruz. European Healthy Gateways (Avrupa Sağlık Geçidi) incelemeleri sayesinde Egeport Kuşadası ve Galataport İstanbul, kruvaziyer gemilerini ağırlamaya başladı. Gemilerin diğer Türk limanlarına da uğraması için gerekli incelemelerin yapılmasını talep ediyoruz" dedi. Öztürk, her iki ülkenin deniz turizmi temsilcilerini İzmir'de bir araya getirdiği için Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Bakan Yardımcısı Nadir Alpaslan'a teşekkür etti.

İMEAK Deniz Ticaret Odası Marmaris Şubesi Yönetim Kurulu Başkanı Halil Bağlı, pandemi öncesinde olduğu gibi Yunan adalarına kolay seyahatin önünün açılmasını istediklerini belirtirken, İMEAK Deniz Ticaret Odası Aliağa Şubesi Meclis Üyesi Ali Jale de feribot seferlerinin ne zaman başlayacağı ile ilgili bir tarih beklentisi içinde olduklarını vurguladı. - İZMİR

Ege Denizi'nde komşuyla yollar açılıyor
Ege Denizi'nde komşuyla yollar açılıyor
Ege Denizi'nde komşuyla yollar açılıyor
Ege Denizi'nde komşuyla yollar açılıyor
Ege Denizi'nde komşuyla yollar açılıyor

Yunanistan, Türkiye, Turizm, Ege, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Ege Denizi'nde komşuyla yollar açılıyor - Son Dakika


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