Eğitimde 22 Yılın Yıkımı - Son Dakika
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Eğitimde 22 Yılın Yıkımı

Eğitimde 22 Yılın Yıkımı

CHP'li Yıldız, 22 yıllık AKP iktidarında eğitim sisteminin çöktüğünü ve öğretmenlerin sorunlarını vurguladı.

24.11.2024 17:38
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(MALATYA)- CHP Malatya İl Başkanı Barış Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla "22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi yerle bir edilmiş, öğretmenlerimizin var olan sorunlarına her geçen gün yenileri eklenmiştir. Öğretim programları defalarca değiştirilmiş, yönetici atamalarında liyakat ilkesi yok edilmiş, 2014'te 50 bin yönetici görevden alınmıştır. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilerek, öğretmenlerin güvencesiz çalışmasının önü açılmıştır. 2002 yılında 68 bin olan atanmayan öğretmen sayısı, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle bir milyona yaklaşmıştır" açıklamasını yaptı.

CHP Malatya İl Başkanı Yıldız, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla yazılı açıklama yaptı. Yıldız, şunları kaydetti:

"Bugün 24 Kasım Öğretmenler Günü. 24 Kasım aynı zamanda Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün 1928'de, 'Başöğretmen' olduğu gündür. Başöğretmenimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk, 'Öğretmenler, yeni nesil sizlerin eseri olacaktır' sözü ile ülkemizin geleceği açısından öğretmenlik mesleğinin ne kadar önemli olduğuna vurgu yapmıştır. Öğretmenler, en değerli varlıklarımız olan çocuklarımızı emanet ettiğimiz kişilerdir. Öğretmenler; toplumu aydınlatan, çocuklarımızı hayata hazırlayan ve onlara yol gösteren vazgeçilmezlerimizdir.

Maalesef bugün, eğitim sistemimizin ve öğretmenlerimizin sayılamayacak kadar çok sorunu bulunmaktadır. 22 yıllık AKP iktidarında eğitim sistemi yerle bir edilmiş, öğretmenlerimizin var olan sorunlarına her geçen gün yenileri eklenmiştir. 22 yıllık AKP iktidarında; öğretim programları defalarca değiştirilmiştir. Yönetici atamalarında liyakat ilkesi yok edilmiş, 2014'te yaklaşık 50 bin yönetici görevden alınmıştır. Teftiş sistemi yok edilmiş, müfettişlik sisteminde sayısız değişiklik yapılmıştır. Sözleşmeli öğretmenlik uygulamasına geçilerek, öğretmenlerin güvencesiz çalışmasının önü açılmıştır. 2002 yılında 68 bin olan atanmayan öğretmen sayısı, iktidarın yanlış politikaları nedeniyle bir milyona yaklaşmıştır.

"Mülakatla binlerce öğretmenimiz haksızlığa uğramıştır"

Kamuya öğretmen alımlarında yapılan mülakat uygulaması, seçim öncesi söz verilmesine rağmen kaldırılmamıştır. İktidarın, 'Mülakatları mülakat gibi yapacağız' diyerek çıktığı yolda binlerce öğretmenimiz haksızlığa uğramıştır. Farklı illerde farklı komisyonların mülakata girmesiyle objektif bir değerlendirme yapılamamış, bunun sonucunda iller arasında ciddi puan farkları oluşmuştur.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, göreve geldiği günden bu yana eğitim alanındaki uygulamaları ile eğitim sistemini zedelemeye devam etmektedir. Göreve başlar başlamaz; karma eğitimi tartışmaya açmış, tarikat ve cemaatlerin uzantısı olan vakıf ve derneklerle protokol imzalamaya devam edeceğini ifade etmiştir. 'Mülakatları mülakat gibi yapacağız' diyen Bakan, daha önce yapılan mülakatlardaki şaibeleri itiraf etmiştir. 20 bin öğretmen alımı için yapılan son mülakatlarda bin yüz öğretmenin sıralamasında değişiklik olduğunu belirterek, mülakat sistemindeki haksız uygulamaları gün yüzüne sermiştir. Yusuf Tekin bakan olurken; Anayasamızın 81. maddesinde yer alan metni okuyarak 'demokratik ve laik Cumhuriyete ve Atatürk ilke ve inkılaplarına bağlı kalacağına' dair ant içmiştir. Ne var ki Yusuf Tekin içtiği anda bağlı kalmayarak, laiklik ilkesini yalan ve çarpıtma ifadelerle hedef haline getirmiştir."

Kaynak: ANKA

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