Eğitimde Reform İhtiyacı - Son Dakika
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Eğitimde Reform İhtiyacı

Eğitimde Reform İhtiyacı

Veysel Fırat, eğitim sistemindeki hataları eleştirerek bakanlığa reform önerilerinde bulundu.

13.03.2025 12:38
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Demokrat Eğitimciler Sendikası Hukuk İşleri Sekreteri Veysel Fırat, eğitim sisteminde görülen aksaklıkları anlatarak bakanlığa yönelik eleştiri ve önerilerde bulundu.

Fırat eğitim sisteminin her kademesinde hatalar verdiğini ancak bakanlığın sadece seyrettiğini belirterek "İktidarının bir türlü standarda ulaştıramadığı eğitim sistemi hata üzerine hata veriyor. Adeta deneme tahtası gibi modelden modele geçerek karmaşıklıklar içinde bir nesli yutuyor. Aynı parti iktidarında, aynı cumhurbaşkanı tarafından atanan bakanlar değiştikçe, yeni bakan geçmişin üzerine sünger çekerek yeni uygulamalara geçiyor. Eğitim sorunlarına çare aramaktan çok, popülist yaklaşımlarla günü kurtarma politikaları geliştiriliyor. Nitelikli eğitim çıktısı hedefleneceğine istatistiki veriler hedefleniyor. Geliştirilen politikalar, tabela ve birey sayısına indirgenecek kadar düzeysizleştirildiği için nihayetinde vasıfsız, elinden iş gelmeyen, iş beğenmeyen, istatistiki veriler için kullanılan diplomalı niteliksizlerle geleceğimizi katlediyoruz" dedi.

12 yıllık zorunlu eğitimden vazgeçilmelidir

"12 yıllık zorunlu eğitim kuşaklar arasında meslek birikimi aktarılmasını engellediği için usta yetişememektedir" diyen Fırat açıklamasına şöyle devam etti: "On iki yıllık zorunlu eğitim çırak ve usta yetişmesini engellediği için toplum hayatını idame edemeyecek hale gelecektir. On iki yıl dayatmasından vazgeçilmezse yakın gelecekte yaşanması çok zor olan bir ülkeye dönüşeceğiz. Çocuklarımızı düz bir eğitim sisteminde 12 yıl boyunca tutup, 18 yaşında toplumun içine saldığımız zaman; çocuklarımız sudan çıkmış balık gibi ne yapacağını bilemiyorlar. Hele bir de üniversite eğitimine devam ederlerse, iş görebilme kabiliyetlerini de ellerinden almış oluyoruz. Ne iş beğeniyorlar ne de çalıştığı işte iyi bir iş gören oluyorlar. Diplomalı, vasıfsız eğitimliler, KPSS kurslarında ter dökerken; ülkemin asıl ihtiyacı olan beden işçisi ve meslek erbapları çırak bulunamıyor."

Lise eğitimi zorunlu olmaktan çıkartılmalıdır

Lisenin zorunlu eğitim kapsamından çıkartılması gerektiğini söyleyen Demokrat Eğitimciler Sendikası Hukuk İşleri Sekreteri Veysel Fırat açıklamalarına şöyle devam etti: "Herkes okumak zorunda değildir. Temel eğitimini alan her fert eğitim alma ya da almama özgürlüğüne sahip olmalıdır. Eğitimi sisteminin amacı, insanları diploma sahibi yapmak değil bilgi, beceri ve meslek sahibi yapmak olmalıdır. Lise eğitimi kesinlikle zorunlu olmaktan çıkartılmalı, Zorunlu eğitim 5+3 olmalıdır. 5. Sınıftan itibaren yönlendirme yapılmalı, 3 yıl süreli ortaokul öğrencilerine, çıraklık eğitim merkezlerinde zorunlu eğitimlerini tamamlayabilme imkanı verilmelidir. Akademik eğitimine devam etmek isteyenlere sınav engeli konulmamalı, herkes istediği okula kayıt yaptırabilmeli öğrenci de hak etmeden mezun olamayacağını bilmelidir. Şimdi olduğu gibi elini kolunu sallayan sınıf geçmemeli, mezun olmak için okula kayıt yaptırmak yeterli olmamalıdır. Herkesin sınıf geçebildiği anlayıştan vazgeçersek LGS gibi sınavların anlamı kalmayacak, mezun olamayacağı okula kimse kayıt yaptırmayacaktır. Disiplin sorunu yaşayan çocukları eğitim sistemi içinde tutma çabalarından vazgeçilmeli bu çocukları mesleki eğitimlere yönlendirilmelidir. Disiplin suçları okuldan atılma sebebi olmalıdır."

Fırat, Demokrat Eğitimciler Sendikası olarak önerilerini ise şöyle aktardı; " Milli Eğitim Bakanlığı'nın, belirttiğimiz bu hususlar üzerinde çalışmasını, özellikle yönlendirme ve meslek edindirmeye yönelik politikalar geliştirmesini şiddetle öneriyoruz. Herkesi diploma sahibi yapma politikasından vaz geçip nitelikli insan yetiştirme politikasına dönülmesini ülkemiz için elzem görüyoruz" - ERZURUM

Kaynak: İHA

Veysel Fırat, Politika, Eğitim, Yerel, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika Yerel Eğitimde Reform İhtiyacı - Son Dakika

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