Ekonomik Kriz Kömür Alımını Etkiliyor - Son Dakika
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Ekonomik Kriz Kömür Alımını Etkiliyor

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İzmir'de vatandaşlar ekonomik sıkıntılar nedeniyle az miktarda kömür alıyor, fiyatlar artabilir.

07.11.2024 13:02
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(İZMİR)- Yurttaşların ekonomik sıkıntılardan dolayı torba torba kömür aldığını belirten İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzyol, "İnsanlar maalesef ekonomi sıkıntısından dolayı daha önce 500 kilogram, bir ton kömür alıyorlardı. Bu sene görüyoruz ki yazın hiç kimse bir şey almadı, hazırlık yapmadı. Şimdi de yakacağı kadar bir torba, iki torba kömür alıp yakıyor. Utanmasalar kiloyla kömür alacaklar" dedi.

Soğuk havaların etkisini göstermesiyle vatandaşlar kömür tedariğine başladı. İzmir Odun Kömür Satıcıları Esnaf Odası Başkanı Mustafa Düzyol, kömür fiyatları ve kömür satışlarıyla ilgili ANKA Haber Ajansı'na değerlendirmelerde bulundu. Düzyol, "Yerli kömürün tonunun perakende satış fiyatı 7 bin 600 TL. Torbası da aşağı yukarı 190 TL. İthal kömürün ise tonu 8 bin 500 TL civarında. Ancak bir sıkıntı var; biz daha önceki yıllarda insanların doğal gazdan kömüre geçeceğini söylüyorduk. Bu sene doğal gazdan kömüre değil battaniye altına girecekler. İnsanlar maalesef ekonomi sıkıntısından dolayı daha önce 500 kilogram, bir ton kömür alıyorlardı. Bu sene görüyoruz ki yazın hiç kimse bir şey almadı, hazırlık yapmadı. Şimdi de yakacağı kadar bir torba, iki torba kömür alıp yakıyor. Utanmasalar kiloyla kömür alacaklar. Bu yokluluğun, bu geçim sıkıntısının darbesini hem esnaf yiyor, hem emekli yiyor, hem yaşayan insanlar yiyor" dedi.

"Kandırmaca olduğunu şimdi öğreniyoruz"

Devletin kömürü üretiminden çekildiğini de belirten Düzyol, "Daha biz bu sene başına kadar şöyle biliyorduk; milli enerji denilen bir torba vardı. Devletin kendi ocakları, kaliteli kömürlerdi. Soma Kısrakdere ocaklarında üretilen kömürlerdi bunlar. En son o kalmıştı elimizde. Maalesef onu da satmışlar. Yani satmıyorlar. Kiraya veriyorlar. Ben şöyle diyordum; milli enerji kömürü alın, bunlar kaliteli. Ama maalesef onun da kandırmaca olduğunu şimdi öğreniyoruz. Niye? Edirne'de değişik ocaklarda, Balıkesir'deki kömürler Milli Enerji torbası içerisine konularak şehre geliyor ve bunların kalitesiz kömürler. Biz zaten bunların şehre girmesine engel olması gerektiğini düşünüyoruz. Ben Çevre İl Müdürlüğü'nden istirham ediyorum, Rica ediyorum. Bu torbaların tamamını bir ölçsünler, biçsinler. Kalori ve kütle olanların ne olduğunu kendileri de görecekler. Kansorejen madde ihtiva ediyor bunlar. Biz niye kömür yakılmasına pek sıcak bakmıyoruz? Hava kirliği olmasın, insanlarımız daha çok yaşasın. Refahça içerisinde yaşasın diye. Amacımız bizim o diye düşünüyorum ben. Ama devlet kendi eliyle kendi vatandaşını zehirliyor" diye konuştu.

"Daha da kötü günler bekliyor bizi"

Kömür fiyatlarının ilerleyen günlerde artacağını da ifade eden Düzyol, Önceden kömürün devletin tekelindeydi şimdi özelin tekelinde. Duyuyoruz, şimdi zam yapmaya uğraşıyorlar. Önümüzdeki günlerde zam yapabilirler. Artı dolar fırlayacak. Bunlar herkes biliyor. Dolar fırlayınca ne olacak? İthal kömür fırlamayacak mı? O da fırlayacak. İthal fırlayınca yerli kömür de fırlayacak. Daha da kötü günler bekliyor bizi" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Ekonomik Kriz Kömür Alımını Etkiliyor - Son Dakika

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