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Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, Akpınar Yaşam Alanı ve Doğukent Spor Köyünde incelemelerde bulundu.

Geçtiğimiz dönemde vizyon projeleriyle şehri yeni marka değerlerle buluşturan Başkan Şahin Şerifoğulları, yeni dönem projelerine hız kesmeden başladı. Başkan Şahin Şerifoğulları, çalışmaları doğrultusunda, başkan yardımcıları ve birim müdürleriyle birlikte açılışa hazırlanan Akpınar Mahallesi Yaşam Alanı ve Doğukent Spor Köyünde incelemelerde bulundu. Başkan Şerifoğulları ilk olarak 500 metrekare alan üzerinde yapımı devam eden Akpınar Mahallesi Yaşam Alanına gelerek yapımları süren mini amfi tiyatro, kafe, mescit, bisiklet yolu, tartan yürüyüş yolu, çocuk oyun alanları, fitness gurupları, kaskatlı süs havuzu ve oturma alanlarında ki çalışmalarını yerinde inceledi. Başkan Şerifoğulları daha sonra Doğukent Mahallesinde 38 dönüm alan üzerine inşa edilen Spor Köyünde incelemelerde bulundu. Spor köyünde yapımı tamamlana futbol sahası, basketbol sahaları, voleybol sahası, tenis kordu, badminton sahası çalışmalarını inceledikten sonra yapımı devam eden diğer alanlar hakkında çalışanlardan bilgi aldı.

Nefes alan bir şehir hedefi doğrultusunda şehri yeni kazanımlarla buluşturduklarını ifade eden Elazığ Belediye Başkanı Şahin Şerifoğulları, "Şehrimizin dört bir yanına kazandırdığımız yaşam alanlarına bir yenisini daha ekliyoruz. Akpınar, Sarayatik ve Çarşı Mahallelerimiz başta olmak üzere çevre mahallelerimizin yararlanacağı yaşam alanımızda çalışmalar tamamlandı. İnşallah kısa süre içerisinde şehrimizin merkezinde yer alan çocuklarımızın, gençlerimizin, ailelerimizin keyifli vakit geçirecekleri yeni yaşam alanımızı hemşehrilerimizin hizmetine sunacağız. Şehrimiz açısından bir marka değeri taşıyan çocuklarımızı, gençlerimizi sportif faaliyetlerle bütünleştirecek Spor Köyü'nde de çalışmalarımız tüm hızıyla devam ediyor. Şehrimizin beklenti ve ihtiyaçlarına kalıcı çözümler üretmek ve her alanda güçlü, her alanda kalkınmış bir şehir için tüm ekibimizle birlikte çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi. - ELAZIĞ