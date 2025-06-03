Elazığ\'da Trafik Kazası: 6 Yaralı

Elazığ'da hafif ticari araç ile motosiklet çarpıştı: 6 yaralı

ELAZIĞ - Elazığ'da hafif ticari araç ile motosikletin çarpışması sonucu meydana gelen kazada, biri ağır 6 kişi yaralandı.

Kaza, Elazığ- Bingöl karayolunda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, S.Ş. idaresindeki 06 CVA 427 hafif ticari araç ile Ö.Ç. yönetimindeki 23 AAY 240 motosiklet çarpıştı. Kazada, motosiklet sürücüsü ağır olmak üzere toplam 6 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

Polis ekipleri olay yerinde kazayla ilgili inceleme yaptı.