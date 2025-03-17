Elazığ\'da Yetim Çocuklar için İftar Programı

Elazığ İl Müftülüğü, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi ve Kadın Kolları tarafından yetim çocuklar ve ailelerine yönelik iftar programı düzenlendi.

TDV Elazığ Şubesi tarafından düzenlenen programa Elazığ Valisi Numan Hatipoğlu'nun eşi Dr. Ayfer Hatipoğlu, Elazığ İl Müftüsü İrfan Üstündağ, Diyanet İşleri Başkanlığı Başkanlık Müşaviri Fatma Yağız Kotan, İl Müftü Yardımcısı Hatice Arslan, Türkiye Diyanet Vakfı Elazığ Şubesi Kadın Kolları görevlileri ve gönüllüleri ile "Unutursan Yetim Kalır" Projesi kapsamında yıl boyunca destek sağlanan yetim çocuklar ve aileleri katıldı.

Şu anda 130 yetime burs verildiğini belirten Müftü Üstündağ, katılımcılara teşekkür etti.

Program çocuklara bayram harçlığı ve hediye takdimiyle sona erdi. - ELAZIĞ