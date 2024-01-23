 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Destek Oluyor - Son Dakika
Üye Girişi

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Destek Oluyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, Gazi Kemal Ayhan ve Şehit Mustafa Yıldırım Ortaokulu öğrencilerini İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışma Merkezi'ne götürerek suçtan uzaklaşmalarını ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla faaliyetlerde bulundu.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Destek Oluyor
23.01.2024 - 11:10,  Güncelleme: 11:12
Abone Ol

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dezavantajlı bölgede bulunan Gazi Kemal Ayhan ve Şehit Mustafa Yıldırım Ortaokulunda eğitim gören 22 öğrenciyi, bakış açılarını değiştirmek, suçtan uzaklaşmalarını ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışma Merkezine götürdü. Ekipler öğrencilere, burada bulunan tarım alanında bitki yetiştiriciliği ve hasat sonrası işlemden geçirilerek günlük hayatta kullanıma sunulan ürünlerin tanıtılması, ayrıca teknoloji alanında dron uçuş simülasyonu ile dronların nasıl kullanılacağı konularında faaliyet ve bilgilendirmede bulundu. - ELAZIĞ

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Emniyet Müdürlüğü, Elazığ, Tarım, Yerel, Teknoloji, Son Dakika

Son Dakika Yerel Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Destek Oluyor - Son Dakika


23:18
Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01
İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39
Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16
Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54
Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48
Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22
Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18
Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü

Son Dakika
23:18 Antalya'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
23:01 İsveç'in NATO'ya katılımına TBMM'den onay çıktı
22:39 Umut Nayir'in Pendikspor'da yaptıklarını gören Fenerbahçeliler ''Keşke gitmeseydi'' diyor
22:16 Tek kelimelik not düştü! Murat Sancak'tan Beşiktaş maçı oynanırken olay paylaşım
21:54 Beşiktaş ile Adana Demirspor golsüz berabere kaldı
21:48 Emeklilere ek zamdan kaynaklı fark ne zaman hesaplara yatacak? Bakan Işıkhan'dan merak edilen soruya yanıt
21:22 Bakan Işıkhan: SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaş artışını yüzde 49,25'e yükseltiyoruz
21:18 Selahattin Demirtaş annesinin rahatsızlığı nedeniyle Diyarbakır'a götürüldü
21:12 Galibiyeti unutan Volkan'a "Ayrılacak mısın?" diye soruldu! 1 saniye bile düşünmeden cevap verdi
20:07 İran Cumhurbaşkanı İbrahim Reisi yarın Türkiye'ye geliyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.01.2024 23:36:17. #1.13#
SON DAKİKA: Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Destek Oluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement