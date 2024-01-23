Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Öğrencilere Destek Oluyor

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, öğrencilere yönelik faaliyetlerine devam ediyor.

Elazığ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri, dezavantajlı bölgede bulunan Gazi Kemal Ayhan ve Şehit Mustafa Yıldırım Ortaokulunda eğitim gören 22 öğrenciyi, bakış açılarını değiştirmek, suçtan uzaklaşmalarını ve topluma faydalı bireyler olmalarını sağlamak amacıyla İpekyolu Uluslararası Çocuk ve Gençlik Çalışma Merkezine götürdü. Ekipler öğrencilere, burada bulunan tarım alanında bitki yetiştiriciliği ve hasat sonrası işlemden geçirilerek günlük hayatta kullanıma sunulan ürünlerin tanıtılması, ayrıca teknoloji alanında dron uçuş simülasyonu ile dronların nasıl kullanılacağı konularında faaliyet ve bilgilendirmede bulundu. - ELAZIĞ