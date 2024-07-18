Emekli Öğretmen 7 Yılda 10 Kitap Yazdı - Son Dakika
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Emekli Öğretmen 7 Yılda 10 Kitap Yazdı

Emekli Öğretmen 7 Yılda 10 Kitap Yazdı

Eskişehir'de yaşayan 60 yaşındaki emekli öğretmen Faruk Uğur, 7 yıl gibi kısa bir sürede farklı konularda 10 kitap yazdı. Uğur, emekli olmasına rağmen eski öğrencilerine ilham olmaya devam ediyor ve toplumsal konulara değinen şiirler yazıyor. Kitaplarında özlü sözler, derlemeler ve şiirler yer alan Uğur, aynı zamanda sosyal medya platformlarında bestelediği eserlerini paylaşıyor. Kültür Bakanlığı onaylı halk şairi olan Uğur, yazmayı kendine bir borç olarak görüyor ve gençlerin edebiyata ilgi duymasını istiyor. Okuyuculardan aldığı güzel tepkilerle motivasyonunu artıran Uğur, binlerce notla dolu bir evde ilhamını buluyor. Okumanın ve üretmenin en büyük tutkusu olduğunu vurgulayan Uğur, öğrencilerine motive olmalarını ve ilgi duydukları alandaki kitaplara yönelmelerini öneriyor.

18.07.2024 10:03
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Eskişehir'de yaşayan ve 60 yaşında emekli olan öğretmen Faruk Uğur, 7 yıl gibi kısa sürede farklı konularda 10 kitap yazdı.

Emekli edebiyat öğretmeni olan Uğur, 67 yaşında dahi eski öğrencilerine ilham olmaya devam ederken şiirlerinde de toplumsal konulara değinmeyi ihmal etmiyor. Faruk Uğur çıkardığı 10 kitabında özlü sözlere, derlemelere ve şiirlere yer veriyor ve sosyal medya platformlarından bestelediği eserlerini paylaşıyor. Kültür Bakanlığı onaylı halk şairi olan Uğur, sanatta motivasyonun önemli olduğunu belirterek, "Yazmayı kendime borç bildim. Bizden sonraki kuşaklara bir şeyler aktarabilmek için. Hobi olarak uğraşıyorum. Okuyucularım genelde edebiyata ilgili kişiler ama ben gençlerin de edebiyata düşkün olmasını isterdim. İnsanlardan çok güzel tepkiler alıyorum. İnsanlarla yüz yüze konuşup birebir iletişime geçtiğimde aldığım tepkilerle birlikte motivasyonum artıyor. Bir anda ilham geliyor, ilk gördüğüm yere notlar alıyorum. Evde binlerce notlarım var" dedi.

Okumanın ve üretmenin en büyük tutkusu olduğunu ve bu şekilde dinamik kaldığını vurgulayan Uğur şunları anlattı;

"Bazı öğrencilerime ilham oluyorum, hala görüşüyoruz. Çalışmalarını getiriyorlar bakıyorum onları motive ediyorum. Ben kitap yazmaya 60 yaşımdan sonra başladım ve bu öğrencilerim şaşırtabiliyor. İnsanlar birbirlerini motive etmeli ki sanatta üretim olabilsin. İlgi duyduğunuz alandaki kitaplara yönelince okumak bir hayli güzelleşiyor. Öğrencilerime de bunu öneriyordum. Mesela ben, Türkçe- edebiyat öğretmeni olmama rağmen tarih bilgim çok daha fazladır. Tarih kitaplarını okumayı çok severim. Bir kitap okuyan her şey biliyorum dermiş; iki kitap okuyan çok şey biliyorum dermiş, üç kitap okuyan insan hiçbir şey bilmiyorum dermiş. İnsan okudukça cahil olduğunu anlıyor aslında." - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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