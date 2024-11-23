Emekli Öğretmene Anlamlı Sürpriz - Son Dakika
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Emekli Öğretmene Anlamlı Sürpriz

Emekli Öğretmene Anlamlı Sürpriz

Mehmet Salman, Öğretmenler Günü'nde eski öğrencileriyle duygusal anlar yaşadı.

23.11.2024 12:06
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Elazığ'da 78 yaşındaki emekli öğretmen Mehmet Salman, 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde eski öğrencisi Yeliz Kuvat ve öğrenciler tarafından ziyaret edilerek anlamlı bir sürprizle karşılaştı. Yıllar sonra yeniden önlük giyen Salman, 21 yıllık aranın ardından eline tebeşir alıp kara tahtaya yazı yazdı.

Elazığ'da ikamet eden 1966 yılında lise, 1972'de ise Kayseri Eğitim Enstitüsü'nden mezun olan Mehmet Salman, 37 yıllık meslek hayatının 28 yılını Mehmet Zeki İlkokulu'nda geçirdi. Birinci sınıfta eğitimine başladığı öğrencilerini beşinci sınıfta mezun eden Salman, 2003 yılında emekli oldu. 24 Kasım Öğretmenler Günü vesilesiyle özel bir kurs merkezi öğretmen ve öğrencileri tarafından ziyaret edilen Salman'a özel olarak bir önlük hediye edildi. Ziyaret sırasında duygu dolu anlar yaşayan emekli öğretmen, burada 21 yıl aradan sonra ilk kez eline tebeşir alarak kara tahtaya yazı yazdı.

Uzun yıllar sonra öğrencilerle bir araya gelen Mehmet Salman, kara tahta başında geçmişin güzel anılarını hatırlarken, öğrencilerinden gördüğü sevgi ve saygıyla gurur dolu bir gün yaşadı.

"Öğrencilerimin çoğu meslek sahibi oldu"

Yaklaşık 21 yıllık aranın ardından tebeşiri ilk kez eline aldığını ve yaşadığı mutluluğu dile getiren emekli öğretmen Mehmet Salman, "1966 yılında lise mezunuyum. 1972'de Kayseri Eğitim Enstitüsünü bitirdim. 2003 yılında da emekli oldum. Mehmet Zeki İlkokulu'nda 28 yıl çalıştım. Birinci sınıftan aldığımı öğrencilerimi beşinci sınıfta mezun ettim. Bizim zamanımızdaki eğitim ile şimdiki eğitim arasında farklılık var. Bizim zamanımızda araç gereç eksikliği vardı. Bilgisayar yoktu, kaynak kitap çok azdı. Öğretmenlerin vermiş olduğu bilgiler, öğrencilere not ettirilirdi. Öğrenciler de verdiğimiz bilgilerle ortaokulda başarılı olurlardı ve liseyi de bitirirlerdi. Öğrencilerimizin çoğu okudu ve meslek sahibi oldu. 21 senedir emekliyim. Sevgili Yeliz öğrencim Öğretmenler Günü dolayısıyla öğrencileri ile beraber beni ziyaret etti. Kara tahta başına geçtim. Eski günlerimi hatırladım. Onlara kendi tecrübemden bazı notlar aktardım. Gelmelerinden dolayı çok memnun oldum. Allah onları da mutlu etsin, başarılar diliyorum. 21 yıldır tebeşir kullanmamıştım" dedi.

Kurs merkezi öğretmenlerinden ve aynı zamanda emekli öğretmen Salman'ın eski öğrencisi olan Yeliz Kuvat ise, "Hem rehber hem de din kültürü öğretmeniyim. Bu kıymetli günde evinin kapılarını sonuna kadar bizlere açan çok kıymetli öğretmenim Mehmet Salman ve çok değerli eşleri Remziye ablama çok teşekkür ediyorum. Bugün de bizi yalnız bırakmayan değerli öğrencilerime de ayrı teşekkür ediyorum. Buradan tüm öğretmenlerin Öğretmenler Günü'nü tebrik ediyorum" diye konuştu.

Öğrencilerden Ahmet Tarık da, "24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Mehmet öğretmeni ziyarete geldik. Bu vesile ile bütün öğretmenlerin günün kutluyorum" şeklinde konuştu - ELAZIĞ

Kaynak: İHA

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