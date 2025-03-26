Emekliler Bayram İkramiyesini Eleştirdi - Son Dakika
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Emekliler Bayram İkramiyesini Eleştirdi

Sinop'taki emekliler, bayram ikramiyesinin yetersiz olduğunu ve alım güçlerinin düştüğünü belirtti.

26.03.2025 16:02
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Haber: Mustafa USTA

(SİNOP) - Sinop'ta yaşayan emekli vatandaş Zeki Karataş, "Bayram ikramiyesi adı altında verilen bu miktara vatandaş olarak söyleyebileceğim tek şey bunun bir de sandık seremonisi var. Orada görüşeceğiz" dedi. Halil Somun ise; "Ben o verdiği emekli ikramiyesini geri yatıracağım. Onlar güle güle kullansınlar. Çocuklarına bal şeker olsun. Devlet dairesinde 32 sene çalıştım. Aldığımız para 17 bin lira" diye konuştu.

Yaşlı nüfus kayıtları en yüksek il olan Sinop'ta emekliler, bayram ikramiyesinin 3 bin liradan 4 bin liraya çıkarılmasına ilişkin düzenlemeye tepki gösterdi.

Sinop'ta yaşayan Zeki Karataş, şöyle konuştu:

"Komik bir rakamla karşı karşıyayız. Bu Bayram ikramiyesi konuşulduğunda asgari ücretin yüzde 62'si seviyesinde bir ücret alınıyordu. Emekliler o süreçte bin lira da olsa, alım gücü yüksek bir rakam olarak görünüyordu. Fakat, bugün bu rakam yüzde 18'lere kadar indi. Yani asgari ücretin yüzde 18- 20 seviyelerine kadar düşürüldü. Bu da emeklilerin alım gücünün düştüğünü ifade ediyor. Bayram ikramiyesi adı altında verilen bu miktara vatandaş olarak söyleyebileceğim tek şey bunun bir de sandık seremonisi var. Orada görüşeceğiz."

"Devlet dairesinde 32 sene çalıştım, aldığımız para 17 bin lira"

Halil Somun; "Ben o verdiği emekli ikramiyesini geri yatıracağım. Onlar güle güle kullansınlar. Çocuklarına bal şeker olsun. Devlet dairesinde 32 sene çalıştım. Aldığımız para 17 bin lira. Bir markete gidiyorum 3 bin lira. Ev kiram yok, olsa aç kalırız. Yedikleri önünde yemedikleri arkasında onların" diye konuştu.

Mehmet Ali Akça; "Yetmesi mümkün değil. 3 bini 4 bin yapmanın alemi ne? 4 bin yaptın da ne oldu? Millet altına araba mı çekti? Böyle bir şey olmaz. İnsanlarla bu kadar alay edilmez. Sinirlenmemek elde değil. Böyle komik bir zam olmaz" dedi.

"Bu parayla uluslararası gezi yapmayı planlıyorum"

Salih Akça; "Şu durumda 4 bin lira nedir? 4 bin lira para değil. Şu an emekli aç ve çok kötü durumda. 4 bin lira bir pazara gitsen, kasaba gitsen biter. 4 bin lira eski parayla 300 lira" şeklinde konuştu.

Bülent Küçük ise; "Kesinlikle çok fazlasıyla yetecek bir ücret. Bu aldığım 4 bin lira ücreti bana çok faydası olacağını düşünüyorum. Bu parayla uluslararası gezi yapmayı planlıyorum. İktidara da bize çok yüksek miktarda ikramiye verdiği için çok teşekkür ediyorum. Bu para yılarca yeter" diye ifade etti.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emekliler Bayram İkramiyesini Eleştirdi - Son Dakika

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