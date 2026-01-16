Hopa'da Emeklilerin Oturma Eylemi Devam Ediyor: 23 Yıldır Ülkeyi Yöneten Bu İktidar, Bizi Dilenci Durumuna Düşürdü

Haber: Uğur İSTANBULLU

(ARTVİN) - Artvin'in Hopa ilçesinde emeklilerin "insanca yaşam" talebi ile başlattığı oturma eylemi devam ediyor. Emekli Tekin Topaloğlu, "Bugün açlık sınırının altında emekli maaşı veriliyor. Bu, yalnızca emeklilerin değil, tüm çalışanların hangi duruma getirildiğinin göstergesidir. 23 yıldır ülkeyi yöneten bu iktidar, bizi dilenci durumuna düşürdü" dedi.

Artvin'in Hopa ilçesinde, Tüm Emekliler Sendikası tarafından Hopa Parkı'nda başlatılan oturma eylemi devam ediyor.

İlçede yaşayan emekli vatandaş Zafer Demircioğlu son gelen zamlarla ilgili, "Türkiye'de kriz var deniyor. Kriz dünyanın her yerinde olabilir. Ama Türkiye'deki asıl problem şudur: Bize verilecek 1500–2000 liralık maaş artışı, doğrudan elektrik şirketlerine aktarılacak. Yani alacağımız zammın yüzde 75-80'i, belki de tamamı faturalarla geri alınacak. Henüz faturayı almadık ama görünen tablo bu. Bu, açıkça bir sermaye aktarımıdır" dedi.

Başka bir yurttaş, "Ben emekliyim. Saraylarda yaşayanlara sesleniyorum, gelin 20 bin lira maaşla, 15 bin lira kira, bin lira elektrik, 500 lira internet ve telefon faturası olan bir yerde yaşayın bakalım. Biz ne yiyeceğiz? Sizde hiç utanma yok mu? Ben bu ülkede yaşamaktan utanıyorum. Çocuğuma, eşime harçlık veremiyorsam utanıyorum" dedi.

Tekin Topaloğlu, "Bugün açlık sınırının altında emekli maaşı veriliyor. Bu, yalnızca emeklilerin değil, tüm çalışanların hangi duruma getirildiğinin göstergesidir. 23 yıldır ülkeyi yöneten bu iktidar, bizi dilenci durumuna düşürdü" ifadesini kullandı.

Emekli öğretmen İsa Karabulut, "Emeklilere zam verildiğini düşünmüyorum. Böyle zam olmaz. Emeklilerin insanca yaşayabileceği bir ücret verilmelidir. Bu bir haktır ve bu hakkı talep ediyorum" diye konuştu.

Başka bir emekli vatandaş, "Benim mesajım emeklilere, milyonlarca emekli açlık sınırının altında yaşarken, ne yazık ki çoğu bu durumu kabullenmiş durumda. Bunu kabul edemiyorum. Emekliler, ürettiklerinin bu ülkenin temeli olduğunu bilmeli ve haklarını talep etmelidir" dedi.

Osman Civelek, "Çalışma Bakanı'na ve Belediye Başkanı'na sesleniyorum Biz şov yapmıyoruz. Şovu yapan kendileridir" sözleriyle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'a tepki gösterdi.

Sadık Ustavaş ise yapılan zamlara şu sözlerle tepki gösterdi:

"27-28 yıl boyunca her ay peşin peşin ödediğimiz vergiler bugün gasbediliyor. Yüzde 12 zamla bin lira, beş yüz lira veriliyor; sadaka verir gibi. Bu durumu bu iktidara yakıştıramıyorum. Milletvekillerinin maaşlarını düşürsünler, bizimkileri değil. Onlar geçinemiyor diyorsalar, bizim maaşlarımızı onlara bağışlasınlar. Emekli aç. 15-20 yıl çalışıp emekli olduk ama bugün ete hasret kaldık. Edebiyat yapmıyoruz, gerçek bu. Her şey değiştiriliyor ama bizim hayatımız daha da zorlaşıyor. Söylemek istediğim budur."