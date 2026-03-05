Emekliler Sendikası'ndan İmza Kampanyası - Son Dakika
Son Dakika

Emekliler Sendikası'ndan İmza Kampanyası

05.03.2026 14:23
Devrimci Emekliler Sendikası, örgütlenme özgürlüğü için imza kampanyası başlattı.

Gençağa Karafazlı

(ORDU) - Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Temsilciliği, sendikanın başlattığı "örgütlenme önündeki engeller kaldırılsın" imza kampanyası kapsamında Tahıl Pazarı Meydanı'nda yurttaşları kampanyaya destek vermeye çağırdı.

Tahıl Pazarı Meydanı'nda imza kampanyası standı açan Devrimci Emekliler Sendikası Ordu Temsilcisi Cengiz Özyurt, yaptığı açıklamada, "Emekliler olarak iktidarın önem vermediği kesim olduğumuzu test etmekten bıktık, tepkiliyiz, isyandayız. Bayram ikramiyesine artış yapılmamasının başka bir anlamı yok. Sermayeye destek tam; sıra işçilere, kamu emekçilerine, köylüye, küçük esnafa, özellikle de biz emeklilere gelince 'para yok' söylemini doğru bulmuyoruz, kabul etmiyoruz" dedi.

"Örgütlenme özgürlüğümüz güvenceye alınmalı"

"TÜİK'in açıkladığı enflasyon oranında bile verilenler hızla geri alınıyor, yoksulluk batağından çıkmamız istenmiyor" diyen Özyurt, emekliler olarak ekonomik sıkıntılardan kurtuluşun yolunun sendikalaşmaktan geçtiğini bildiklerini, o nedenle de Devrimci Emekliler Sendikası'na üye olduklarını ifade etti."

Şimdi demokratik hakları olan sendikalaşmanın önündeki engellerin kaldırılması için mücadeleyi büyüttüklerini söyleyen Özyurt, "Genel Merkezimizin aldığı kararla 'Emeklilerin ekonomik, sosyal ve kültürel haklarını koruyabilmesi için sendikal örgütlenme hakkının anayasal güvence altına alınmasını ve uluslararası sözleşmelerce tanınan bu hakkın önündeki tüm yasal engellerin kaldırılmasını talep eden imza kampanyasını sürdürüyoruz" diye konuştu.

"Emekliyi mağdur edeni mağdur edeceğiz"

Sendikal örgütlülük için yasal düzenleme istediklerini belirten Özyurt, şöyle devam etti:

"Bu konuda tüm partilerden, sendikalardan, derneklerden, özellikle de emeklilerden imza vermesini bekliyoruz. Birlik olursak, dayanışma gösterirsek hak kazanımımız o kadar erken ve kolay olur. Sendikal örgütlülük bir haktır, iktidar ise engeller çıkarıyor. Hakkımızı kullanacağız, iktidara da çağrımız, bir an önce emeklilerin örgütlenmesi önündeki engelleri kaldıran yasal düzenlemeleri yapmalarıdır. Yetmez, muhalefet partileri de sendikalarla görüşerek sendika yasa tasarısı hazırlayıp Meclis'e vermeliler ki, emeklilerden yana olduklarını göstersinler."

İktidara bir kez daha sesleniyoruz. Emekliyi mağdur edeni mağdur edeceğiz. Birleşik örgütlü gücümüzü hem fiili mücadele hem de seçim zamanı göstereceğiz. Emeklilere çağrımız imza kampanyamıza destek olmaları ve Devrimci Emekliler Sendikası'na üye olmalarıdır. Güçlü sendika, güçlü emekli birleşerek, örgütlenerek sağlanacak."

"İran halkının yanındayız. ABD ve İsrail'i kınıyoruz"

ABD ve İsrail'in İran'a yönelik saldırısını da kınayan Özyurt, "Emeklilerin sorununa değinirken emperyalist ABD ve Siyonist İsrail'in İran'a saldırısına ve katliamlarına değinmemek olmaz. İran halkının yanındayız. ABD ve İsrail'i kınıyoruz. Saldırılar durmalı, Orta Doğu halkları kendi geleceklerini kendileri belirlemelidir. ABD Orta Doğu'dan defol diyoruz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

Sizin düşünceleriniz neler ?

