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Yerel

Emekliler Sıkıntı İçinde

23.05.2025 17:34
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Emekliler, yetersiz maaşlar ve ekonomik zorluklar nedeniyle bayramı hayal bile edemiyor.

(ESKİŞEHİR) - Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, "Bir emekli elinde yarım litrelik suyla akşama kadar onunla idare ediyor. Çay bile içemiyor. Bir emeklinin evi yoksa yaşamını sürdürmesi olanaksız. Tatili hayal etmeleri bile mümkün değil" dedi.

Tüm Emeklilerin Sendikası Eskişehir Şube Başkanı Ali Paşa Şanlı, emeklilerin yaşadığı ekonomik sıkıntılara dikkati çekti. Şanlı, yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle emeklilere en az asgari ücret düzeyinde olacak şekilde bayram ikramiyesi verilmesi önerisinde bulundu.

"Emeklilerin 15 bin liranın altında maaş aldığını dahi bilmiyor"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı eleştiren Şanlı, şunları söyledi:

"Biz Tüm Emeklilerin Sendikası olarak bayram ikramiyelerine yönelik taleplerimizi sürekli alanlarda dillendiriyoruz. O da şu; en az asgari ücret düzeyinde, iki tane milli bayram, iki tane dini bayramda dört tane ikramiyenin verilmesini bir hak olarak görüyoruz, bunu savunuyoruz. Bayram yaklaşıyor. Buradan özellikle ülkemizi yönetenlere ve cumhurbaşkanına, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'e, Cevdet Yılmaz'a sesleniyoruz. Cevdet Yılmaz bugünlerde yaptığı programlarda kendisi açık açık söylüyor. Diyor ki, 'emeklilerin maaşları az. 15 bin lira alıyorlar'. Düşünün bir Cumhurbaşkanı Yardımcısı, emeklilerin 15 bin liranın altında maaş aldığını bile bilmiyor yani. Gerçekten acıyorum. Çünkü 10 milyona yakın emekli hala 14 bin 500 lira maaş bile almıyor. 14 bin 469 lira alıyor. Yani sonuçta bunu bilmemek bizim için üzücü."

"Emekli elinde yarım litrelik suyla akşama kadar idare ediyor"

Emeklilerin dışarıda çay bile içemez durumda olduğunu söyleyen Şanlı, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hiç olmazsa bu bayramda emeklilerin bayramı bayram gibi yaşayabilmeleri için en düşük bayram ikramiyesinin bizim savunduğumuz şekilde asgari ücret düzeyine çıkarılması lazım. Hiç olmazsa bu bayramı emekliler çocuklarıyla, torunlarıyla bayram gibi yaşasınlar diye düşünüyoruz. Temmuz yaklaşıyor. Maaş zamlarına yönelik eylemlerimiz yükselteceğiz. Çünkü emekliler sıkıntılı. Bir emekli elinde yarım litrelik suyla akşama kadar onunla idare ediyor. Çay bile içemiyor. Emeklilerin durumu bu. Biz emeklilerin durumuna baktığımızda çalışanların durumu da çok iyi değil. Çünkü yoksulluk sınırı 83 bin lirayı geçti. Şu anda çalışanlar bile yoksulluk sınırının altındalar. Onların durumu da kötü ama emeklilerin durumu çok çok daha kötü."

"Rüyalarında görseler bile inanmazlar"

Yaz tatilini emeklilerin rüyasında görse dahi inanmayacağını belirten Şanlı, "Emekliler karnını doyuramazken, kendi yaşamını sürdüremezken tatili hayal etmeleri bile mümkün değil. 14 bin 500 lira olmayan bir maaşla bir emeklini bırakın kendi ihtiyacını karşılaması mümkün değil. Zaten evi yoksa bir emeklinin ölsün, kurtulsun. Çünkü en düşük Eskişehir'de kiralar 10 bin liradan başlıyor. Bir emeklinin evi yoksa yaşamını sürdürmesi olanaksız. Tatili hayal etmeleri bile mümkün değil. Rüyalarında görseler bile inanmazlar diye düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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