Emeklilerden Asgari Ücrete İsyan

Yerel

(AYDIN) - Aydın'ın Nazilli ilçesinde emekliler yaşam koşullarına tepki gösterip 22 bin lira olarak ilan edilen asgari ücrete isyan etti. Bir emekli "Savaş bundan iyidir, en azından düşmanın belli. Bir insan yoksulsa savaştan daha kötü" ifadelerini kullandı.

Aydın'ın Nazilli ilçesinde emekliler, yaşam koşullarından dert yandı. Emekliler, asgari ücreti de az bulduklarını söyleyerek, yapılan zammı eleştirdi ve şunları söyledi:

- "Emekliyim, 14 bin 500 lira maaş alıyorum. Her şey pahalılaştı 30 yıl prim ödedik. Emekli maaşının en az 20-25 bin lira arasında olması lazım. Bugünkü şartlara göre asgari ücret az. Hiç olmazsa 30- 35 bin lira olmalıydı. Şu anda verilen 22 bin lira asgari ücret, 15 bin lira ev kirası verip de çocuk okutuyorsa o zaman zor durumda. Pazarda meyve pahalı, 30- 35 lira. Portakal 25- 30 lira. Bunu her vatandaş alamaz."

- "Emekliyim, tek kişiyim, bana zor yetiyor. Şu anda asgari ücret maaşları da düşük. Çoluk çocuğu olanlar var. Ev kirası en az 35 bin lira olması lazım. Bizler kurbandan kurbana et görüyoruz. Devletimiz emeklileri düşünsün."

- "Asgari ücret şu anda 22 bin lira, bana göre güzel. Yesin içsin keyfine baksın. Ben alamıyorum o parayı. Devlette 25 yıl memurluk yaptım. Ben o parayı alamıyorum. Asgari ücret 22 bin lira, ben 18 bin lira maaş alıyorum bana yetiyor."

"Bir aile tek maaşla nasıl geçinecek?"

- "30 bin lira emekli maaşı alan da bir, 12 bin 500 lira maaş alan da bir. Günün şartları müsaade etmiyor. Şimdi büyük marketler var, fiyat artışı yapıyorlar. 18 lira olan çay bugün 200 liranın üzerinde. 38 lira olan ayçiçek yağı bugün 290 lira. Ekmek 10 lira oldu. Makarna 35 kuruştu, bugün 22 lira. Bir yumurta 7 lira. 12 bin 500 lira maaş alan kişi nasıl geçinecek? 3- 4 kişilik bir aileyse tek maaşla nasıl geçinecek? Doğal gaz, elektrik ayrı dert. Su parası iki kat. Elektrikten de fazla su parası geliyor. Nasıl geçinecek bu insanlar? Bana bugün 30 bin lira emekli maaşı verseler, 10 liralık şeyi 30 lira yapacaklar. Bana zam vermesin ama zam da olmasın. Vatandaş yapıyor bunu, biz yapıyoruz. Sözde indirim yapıyorlar, fiyatı yükseltip 10 lira indirim yapıyorlar. Pazara çıkıyorsun, pazar ateş pahası. Bir bardak çay 10 lira olur mu? Mercimek kilosu 25 lira, çorbası 100 lira oldu. Kasaba gidemiyoruz. 12 bin 500 lira maaşla kasaba nasıl gideceksin? 700 lira vereceksin. Kasabın önünden bile geçemiyoruz. Benim maaşım 20 bin lira olmalı. 2008'in kanunları ile. Kanunlarla o kadar çok oynandı ki bugün maaşım 12 bin 500 lira. 8 bin 395 gün prim ödemişim. Bugün maaşım 29 bin lira olmalıydı. Kahveye gidemiyoruz. Banklarda oturuyoruz. Kahveye gitsen iki çay içsen 20 lira. Maaşımız düzelmez."

" Fakirlik, yoksulluk savaştan daha kötü"

- "Asgari ücreti görmüyor musun? 22 bin lira ile idare ediyorlarsa kendileri için uygun mu? En düşük kira 15 bin lira. 13 bin lira emekli maaşı alıyorum. 61 yaşındayım, çalışıyorum. Yılbaşına parasız gireceğim. Allah'tan evimiz kira değil. Kirada olana Allah yardım etsin. Var mı böyle bir sistem? Suç halkta. Patron vatandaş. Üç kişinin dediği olmalı. Bugün izledim bir kadın bir yumurtayı kocasıyla paylaşıyor. Zulümden daha kötü. Savaş bundan daha iyidir. Savaşta en azından dostunu düşmanını biliyorsun. Fakirlik, yoksulluk savaştan daha kötü. Ben 13 bin lira alıyorum. Elektrik, su nereye kasaba gidiyorsun? Nazilli'de pazarda en düşük fiyat 50 lira, 50 liraya soğanla patates bulursun. Asgari ücrete zam geldi, hemen bugün bakkallara da geldi, buyurun beraber bakalım. Yazık günah değil mi? Bu ülke ne hale geldi."

- "Millette suç. Patron sensin. Değiştirsen değiştirirsin. Mühür bizde. Herkes şikayetçi, bu oy nereden geliyor? Emekliyim. 13 bin 500 lira emekli maaşı alıyorum. Bugün et ne kadar oldu biliyor musunuz? Yılbaşı öncesi 600 liraydı. Şimdi 800- 900 lira oldu. Bir ayda 200 lira zam geldi. Peynire bak, zeytine bak, zeytinyağına bak. Hani dolarla çarpıyor ya asgari ücreti. Etle karşılaştırsınlar. 3 sene önce ne kadar alıyorduk? Asgari ücretler ne kadar maaş alıyordu? Bugün ne kadar alıyor? Bunun hesabını yapsınlar. Ben dolar mı yiyorum? Doları baskılıyorsun, hesaplıyorsun. Bir sene sonra nereye çıkacak göreceğiz."

"14 bin lirayla kasaba nasıl gideceksin?"

-"Asgari ücret 22 bin 104 lira bir de ev kirası veriyorsa... 14 bin lira maaş alıyorum. Evim kira değil. Zor zahmet geçiniyoruz. Etler artık paradan dokunuyor. 14 bin lirayla kasaba nasıl gideceksin? Her şey pahalı. Cumhurbaşkanlığı 7 bin 600 lira dükkan kirasını 35 bin lira yaptı. Manav pazar her gün televizyonlar yayınlıyor. Vakıf dükkanları yüzde 450 arttırıldı."

- "Haftada 3 gün diyalize giriyorum. Çalışmadığım zaman açım. 3 torun var, yanıma geliyor. Her hafta 500- 600 lira yiyor. O parayı yemeseler yanıma gelmezler. Hem torunları kendimize sevdirelim diye bakıyoruz, hem de çalışıyoruz."

- "Yolsuzlukları bitirecekler. Müsrif harcamaları azaltacak. Diyanet İşleri'nin ne işi var 16 milyonluk arabayla. Bugün yapılan sarayın günlük 2 milyon lira elektrik masrafı var. O parayla kaç tane asgari ücretli maaşı alır? Kur'an kursu mezunuyum. Hafızım, hatim indirdim. Hatimi karşılıklı yapmadım. Ama Allah çektirmesin."

- "Pazar kuru kalabalık. Hayat pahalı, millet yiyemiyor. Patates soğan kaç lira olmuş. İş yok güç yok. Asgari ücret 30 bin lira olması gerekirdi Millet gevrek yiyemiyor. Emekli olsam ne işim var burada. Emeklinin hepsi aç."