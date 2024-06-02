Emeklilerin Kurban Bayramı mağduriyeti devam ediyor - Son Dakika
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Yerel

Emeklilerin Kurban Bayramı mağduriyeti devam ediyor

Emeklilerin Kurban Bayramı mağduriyeti devam ediyor

Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, Kurban Bayramı öncesi emeklilerin mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, kurban kesemeyecek durumda olan emeklilerin çoğunun kapı komşusundan takip edeceğini ve bayramın kara bir bayram olduğunu söyledi. Kayabaş, emeklilerin temsil edilmediğini ve sendikal haklarının olmadığını da vurguladı.

02.06.2024 18:34
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SERRA TAYLAN

(ELAZIĞ) - Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, Kurban Bayramı öncesi emeklinin mağduriyetlerinin devam ettiğini belirterek, "Kurban kesecek durumda değiller. Yüzde 80'inin durumu iyi olmadığı için kapı komşusundan takip edecek. Kim kurban kesiyor? Bana bir parça et verecek mi? Bir de evinde çocuğu varsa içeri girip oturup ağlayacak" dedi.

Tüm Emekliler Derneği Elazığ Şube Başkanı Mehmet Kayabaş, emekli, dul ve yetimlerin yaşadıkları sorunlara ilişkin açıklama yaptı. Emeklilerin taleplerini sıralayan Kayabaş, emeklilerin yüzde 80'inin geçinemeyecek durumda olduğunu ifade ederek şunları söyledi:

"Emeklinin yüzde 80'inin durumu iyi değil. Kurban kesecek durumda değiller. Yüzde 80'in durumu iyi olmadığı gibi kapı komşusundan takip edecek. Kim kurban kesiyor? Bana bir parça et verecek mi? Bir de evinde çocuğu varsa içeri girip oturup ağlayacak çoğu içeri girip. Bugün kurbanı değil bir hindi bile alamıyor. Gerçekten alamayız. Nasıl alacağız? Bugün onlar için bayram değil, kara bir bayram.

"Emekliler hiç bir platformda temsil edilmiyor"

'Çalışanlara her türlü imkan veriliyor. Emeklilere sendikal hak verilmiyor. Kişisel müracaatlar yapılıyor, bir yıl devam ediyor. Bir yıl sonra devam etmiyor. Türkiye genelinde azami 10-15 yerde müracaatlar yapıldı. Bir yıl dolar dolmaz tekrar iptal ediyorlar. Emeklinin sendikal hakkı yok. Çalışana var, ama emekliye yok. Sosyal Güvenlik Kurumu emeklilerin maaşını düzenlerken, hesaplama yaparken, Emekliler Derneği'nden de yetkili olarak ortamda bulunması lazım. Mütevelli heyetinde olması lazım. Maalesef emeklileri bırakmıyorlar. Emekliler kesinlikle ikinci sınıf vatandaş değil, dördüncü, beşinci sınıf vatandaş oldu.

"Ben kahveye gidemiyorum, tatile nasıl gideyim?"

Emeklilerimize, KYK yurtları tatil alanlarından bahsediliyor, yardım yapılıyor. İndirim yapılacakmış. Ben çarşıya gidip gelmekten çekiniyorum. Kahvede oturmaktan çekiniyorum, arkadaşlarıma çay ısmarlayamıyorum. Bir çay 15 lira olmuş, ben günde 5 tane çay ısmarlasam düşünün ayda 750-800 lira çaya para vereceğim. Ailemin çoluğun çocuğun rızkını oraya vereceğim. Kahvelere bile gidemiyoruz, tatile nasıl gidelim?

"SSK çatısı altında kurumlara farklı uygulamalar kaldırılsın"

Emekli emekliler öncelikle intibak istiyorlar. Hizmete ve ödeme primine dayalı, tüm emeklileri kapsayacak intibak yasası acilen çıkartılmasını istiyoruz. En düşük emekli maaşı asgari ücretle eşitlenmeli. Katsayı ve gösterge sistemine geçilmeli. SSK çatısı altında kurumlara farklı uygulamalar kaldırılmalı. Emeklilik yaşa değil, hizmete dayalı olmalı. Bayram ikramiyeleri asgari ücrete endekslenmeli. Refah payı, milli gelir payı ile birlikte verilmeli. Emekli maaşları artışları peşin ödenmeli. Emekliler parasını harcıyor. Bir yıl ya da 6 ay sonra gelen zamlardan faydalanıyor. Çalışanlara nasıl peşin ödeniyorsa, emeklilere de peşin ödenmeli. Yüzde 4 olan ek ödeme yükseltilsin. Banka promosyonları 3 yıllık değil, yıllık yapılmalı. Emeklilere sendikalaşma hakkı tanınmalı. Sağlıkta uygulanan katkı payı kaldırılmalı. Biz hasta özel hastanelerde yüzde 200'lük farkın mutlaka kaldırılmasını istiyoruz."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Emeklilerin Kurban Bayramı mağduriyeti devam ediyor - Son Dakika

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