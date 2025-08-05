Enerji Geleceği Keşif Programı Başlatıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Yerel

Enerji Geleceği Keşif Programı Başlatıldı

Enerji Geleceği Keşif Programı Başlatıldı
05.08.2025 15:30
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

GSB, üniversite öğrencilerine enerji üretimini yerinde öğrenme fırsatı sunan programı başlattı.

Gençlik ve Spor Bakanlığı (GSB), 'Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'yla enerjinin geleceğine yön verecek donanımlı gençlerin yetişmesine zemin hazırlıyor.

GSB, enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin, enerji üretim süreçlerini yerinde görmesine ve teknik bilgi edinmesine imkan sağlayan 'Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'nı hayata geçirdi. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Gençlerimiz, Şırnak ve Batman'a giderek Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonunu sahada gözlemleme imkanı buldu. Gençlerimizin ülkemizin enerjideki hamle süreçlerine tanıklık ederek mesleki yönelimlerine ve kariyer planlamalarına katkı sağlıyoruz" dedi.

GSB ile Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) iş birliğinde hayata geçirilen 'Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'yla, enerji alanında eğitim gören üniversite öğrencilerinin üretim süreçlerini yerinde gözlemlemelerine, sektörel farkındalık kazanmalarına ve teknik bilgilerini sahada geliştirmelerine imkan sağlanıyor. Program kapsamında enerji, petrol ve doğalgaz alanlarında eğitim gören gençler, TPAO'ya ait üretim sahalarını ziyaret ederek enerji üretim süreçlerini sahada yerinde gözlemleme fırsatı buluyor.

Pilot uygulama tamamlandı: Gençler saha deneyimi kazandı

Programın ilk aşamasında pilot il olarak Ankara belirlendi. 26-27 Haziran ve 30-31 Temmuz 2025 tarihlerinde Ankara'daki üniversitelerde öğrenim gören toplam 60 öğrencinin katılımıyla, Batman ve Şırnak Gabar bölgesindeki TPAO üretim sahalarına iki ayrı grup halinde gezi düzenlendi.

Gerçekleştirilen iki saha ziyareti kapsamında gençler; enerji üretiminin farklı aşamalarını yerinde gözlemleme, sondaj teknolojileri ve saha operasyonları hakkında uzmanlardan bilgi alma fırsatı buldu.

Teknik kazanımların yanı sıra kamp ortamında gerçekleşen sosyal etkileşimlerde öğrenciler tarafından programın önemli bir boyutu olarak değerlendirildi. Katılımcıların memnuniyetle tamamladığı uygulama, gençlerin sektöre olan ilgisini artırdı.

"Ülke meseleleriyle meşgul, üreten bir gençlik için çalışıyoruz"

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, enerji alanında öğrenim gören üniversite öğrencilerine yönelik olarak düzenlenen 'Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'yla gençlerin, teknik bilgi edinme ve saha operasyonlarını doğrudan tanıma fırsatı elde ettiğini söyledi. Bakan Bak, Batman ve Şırnak'ta gerçekleştirilen saha ziyaretlerinde gençlerin, üretim tesislerini yerinde gözlemleyerek işin uzmanlarından bilgi aldığını belirterek, "Sondaj teknolojilerinden saha operasyonlarına, üretim aşamalarından iş güvenliği uygulamalarına kadar birçok konu, uzman personel eşliğinde inceleniyor. Bu sayede gençler, Türkiye Yüzyılı hedefleri doğrultusunda enerjide tam bağımsız Türkiye vizyonunu sahada gözlemleme imkanı buluyor. Program, gençlerin ülkemizin enerjideki hamle süreçlerine tanıklık ederek mesleki yönelimlerine ve kariyer planlamalarına katkı sağlıyor. Gençlik ve Spor Bakanlığı olarak; ülkesini seven, yeteneklerinin farkına varan, hayal kurabilen, ülke meseleleriyle meşgul, üreten bir gençlik için çalışıyoruz. Sahip olduğumuz tecrübelerle onlara yol göstermeye çabalarken, devletimizin sunduğu hizmetleri yine onlarla sürekli güncelliyor, geliştiriyoruz. Artık dünyanın hiçbir ülkesinden geri kalmayan, en güçlü ülkelerle başa baş rekabet eden bir Türkiye var" diye konuştu.

Yeni başvuru dönemi yakında duyurulacak

'Türkiye'nin Enerji Geleceği Keşif Programı'nın Temmuz-Ekim döneminde farklı illerdeki üniversite öğrencilerine yönelik olarak yaygınlaştırılması planlanıyor. Yeni döneme ilişkin başvuru süreci önümüzdeki günlerde kamuoyuyla paylaşılacak. Program ile daha fazla gencin enerji sektörünü yakından tanıması ve mesleki gelişimlerini sahada pekiştirmesi hedefleniyor. - ANKARA

Kaynak: İHA

Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Gençlik Ve Spor Bakanlığı, Teknoloji, Politika, Ekonomi, Türkiye, Gençlik, ankara, Enerji, Eğitim, Yerel, Spor, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enerji Geleceği Keşif Programı Başlatıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü Otobüs şoförü valizin hareket ettiğini fark etti, içini açınca şaşkına döndü
Bu gol futbolun beşiğinde gündem Fenerbahçe’nin eski yıldızının içler acısı hali Bu gol futbolun beşiğinde gündem! Fenerbahçe'nin eski yıldızının içler acısı hali
Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti Ömer Ziya Belviranlı hayatını kaybetti
İnsanlığı utandıracak görüntüler Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor İnsanlığı utandıracak görüntüler! Gazzeli Meryem yavaş yavaş ölüyor
Tepkilere daha fazla dayanamadı Fenerbahçe’ye transfer olmak üzere olan Kerem’den bomba hamle Tepkilere daha fazla dayanamadı! Fenerbahçe'ye transfer olmak üzere olan Kerem'den bomba hamle
Kars’ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler Kars'ta eşeği arabaya bağlayıp, zorla sürükleyerek götürdüler
Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı Durakta bekleyen adamın infaz edildiği anlar ortaya çıktı
Portekiz’den iki uçak geliyor Fenerbahçe’den bir sürpriz daha Portekiz'den iki uçak geliyor! Fenerbahçe'den bir sürpriz daha
Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı Damadın menemen şovu: Yumurtayı arkadaşının kafasında kırdı
Galatasaray’a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı Galatasaray'a transfer olan Arda Yılmaz, yaptığı açıklamayla Sarı-kırmızılı taraftarı çıldırttı
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor

15:02
YAŞ kararları açıklandı Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
YAŞ kararları açıklandı! Selçuk Bayraktaroğlu yeni genelkurmay başkanı oldu
14:55
CHP’den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
CHP'den komisyon toplantısına damga vuran çağrı
14:23
Elebaşılığını Ziya Hoca’nın yaptığı sahte e-imza çetesi böyle çökertildi
Elebaşılığını Ziya Hoca'nın yaptığı sahte e-imza çetesi böyle çökertildi
12:46
Nihal Candan’ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
Nihal Candan'ın telefonu açıldı, şoke eden mesajlar gün yüzüne çıktı
19:50
Chelseali Cucurella, Donald Trump’a öfkesini kustu
Chelseali Cucurella, Donald Trump'a öfkesini kustu
19:38
Davinson Sanchez’in Galatasaray’da kalmak için tek bir şartı var
Davinson Sanchez'in Galatasaray'da kalmak için tek bir şartı var
19:16
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor Büyük tehlike kapıda
Şap hastalığı 2 ilde başladı, hızla yayılıyor! Büyük tehlike kapıda
19:15
Trump’tan Hindistan’a açık tehdit: Tarifeyi ’önemli ölçüde’ artıracağım
Trump'tan Hindistan'a açık tehdit: Tarifeyi 'önemli ölçüde' artıracağım
19:02
Jennifer Lopez’den İstanbul konseri öncesi alışveriş turu
Jennifer Lopez'den İstanbul konseri öncesi alışveriş turu
18:54
Benfica’ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu’ndan kötü haber
Benfica'ya Nice maçı öncesinde Kerem Aktürkoğlu'ndan kötü haber
18:40
Galatasaray’la anlaştı denilmişti, Enzo Millot’un yeni takımı şaşırttı
Galatasaray'la anlaştı denilmişti, Enzo Millot'un yeni takımı şaşırttı
18:30
Şenol Güneş’in yeni adresi belli oluyor Beşiktaş detayı dikkat çekti
Şenol Güneş'in yeni adresi belli oluyor! Beşiktaş detayı dikkat çekti
18:19
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
Halk plajında şezlong kavgası: Zabıta ile para toplayanlar arasında arbede
18:14
Arda Güler, Brahim Diaz’ı Fenerbahçe’ye ikna ediyor
Arda Güler, Brahim Diaz'ı Fenerbahçe'ye ikna ediyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.08.2025 15:30:24. #7.12#
SON DAKİKA: Enerji Geleceği Keşif Programı Başlatıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.