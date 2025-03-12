Engelli Kadın Ralli Pilotuna Belediye Desteği - Son Dakika
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Yerel

Engelli Kadın Ralli Pilotuna Belediye Desteği

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Dünyada ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Kübra Keskin, Ege Rallisi öncesi Osmangazi Belediyesi Başkanı Erkan Aydın ile bir araya geldi. Keskin, bu sezon hem Türkiye'de hem de Avrupa'da başarılı olmayı hedefliyor.

12.03.2025 11:09  Güncelleme: 11:20
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(BURSA) - Dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Keskin, 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Ege Rallisi öncesinde Belediye Başkanı Erkan Aydın ile bir araya geldi. Başkan Aydın, bu sezon Osmangazi Belediyesi adına yarışacak başarılı pilota başarılar dileyerek, kendisini yarışın yapılacağı Marmaris'e uğurladı.

Osmangazi Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğü personeli Kübra Keskin, 14-16 Mart 2025 tarihleri arasında Marmaris'te düzenlenecek 2025 Türkiye Ralli Şampiyonası'nın ilk ayağı olan Ege Rallisi'nde direksiyon başında olacak. Dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotu olarak geçen yıl Avrupa Ralli Şampiyonası'nda yarışan ve çifte kupa kazanan Keskin, Başkan Aydın ile heyecanını paylaştı.

Başkan Aydın, şampiyonada yarışacağı araç ile Osmangazi Belediye'nin önüne gelen Kübra Keskin ile bir araya geldi. Her zaman başarılı pilotun yanında olduklarını belirten Başkan Aydın, şunları söyledi:

"Kübra başarılarıyla bir kez daha göğsümüzü kabartacak"

"Kübra Keskin'in geçtiğimiz yıl İtalya'da düzenlenen Avrupa Ralli Şampiyonası'ndaki başarılarıyla gururlandık. Bu sene de kendisinden aynı performansı bekliyoruz. Osmangazi Belediyesi olarak her zaman yanındayız. Elimizden gelen desteği sağlayacağız. Bir kadın sporcu, üstelik de engelli bir kadın sporcu olarak aldığı başarılar ile inşallah bir kez daha göğsümüzü kabartacak. Kendisine kazasız belasız bir sezon diliyorum. Ben eminim ki bu yarıştan da başarılı sonuçlar ile ayrılacaktır. Sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da ülkemizi, kentimizi ve ilçemizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyorum. Bursa motor sporları konusunda başarılı bir kent. Birçok önemli rallici yetişti. İnşallah Kübra da uluslararası arenada çok daha iyi yerlere gelecektir. Kendisine başarılar diliyorum."

Kübra Keskin, bu sezon Osmangazi Belediyesi adına yarışacağı için çok mutlu olduğunu dile getirdi. Bu seneki hedefinin hem Türkiye'de hem de Avrupa'da güzel başarılar elde etmek olduğunu söyleyen Keskin, şöyle konuştu:

"Kategorimde şampiyon olmayı hedefliyorum"

"Geçtiğimiz yıl, Avrupa Ralli Şampiyonası'nda Erkan Başkanımızın çok önemli destekleri olmuştu. Bu destek ile Türkiye'de ve Avrupa'da oldukça güzel başarılar elde ettik. Bu seneki hedefim bu başarıların üstüne çıkabilmek. Ben dünyadaki ilk ve tek engelli kadın ralli pilotuyum. Motor sporlarında engelsiz olan sürücüler ile yarışıyorum. Erkeklerin hakim olduğu bir spor branşında yarışan bir kadın olarak, üstelik de engelli bir kadın sporcu olarak başkalarına ilham kaynağı olabilmek benim için oldukça önemli. Erkan Aydın Başkanımızın verdiği destek benim adına büyük önem taşıyor. Hem kurumumu hem de kentimizi temsil edeceğim için oldukça heyecanlıyım. Güzel bir sezon olmasını diliyorum. Bu hafta Marmaris'te yarışlarımız başlıyor. İnşallah güzel başarılar ve kupalar ile dönerim. Bu sezon, kategorimde şampiyon olmayı diliyorum. Aynı zamanda geçen sene olduğu gibi Avrupa Ralli Şampiyonası'nda da podyuma çıkarak bayrağımızı dalgalandırmak istiyorum."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Engelli Kadın Ralli Pilotuna Belediye Desteği - Son Dakika

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