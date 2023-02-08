Enkazdan kurtulan küçük kızın sorusu yürekleri dağladı: Abimi çıkarmadınız mı daha? - Son Dakika
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Enkazdan kurtulan küçük kızın sorusu yürekleri dağladı: Abimi çıkarmadınız mı daha?

08.02.2023 11:35

7,7 ve 7,6'lık büyük depremin yıktığı Hatay'da, 36 saatin ardından enkazdan sağ olarak çıkarılan küçük bir kız çocuğunun "Abimi çıkarmadınız mı daha?" sözleri yürekleri dağladı. Yetkililer, küçük kızın anne, baba ve ağabeyinin deprem sırasında yaşamını yitirdiğini ifade etti.

Kahramanmaraş merkezli iki şiddetli depremin ardından 10 il adeta enkaza döndü. Depremin üzerinden 3 gün geçerken, devletin tüm kurumları ve yurdun dört bir yanından gönüllüler de afet bölgesinde bir kişinin daha hayatını kurtarabilmek için zamanla yarışıyor.

Enkazdan çıkarılan küçük kızın 'Abimi çıkarmadınız mı daha?' sözleri yürekli sızlattı

36 SAAT SONRA SAĞ OLARAK ÇIKARILDI

İstanbul Ataşehir Belediyesi Arama Kurtarma ekiplerince Hatay'ın Odabaşı Mahallesi'nde yoğun çalışması sonucu kurtarılan Naz Yaman adlı küçük kız 36 saat sonra enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

Enkazdan çıkarılan küçük kızın 'Abimi çıkarmadınız mı daha?' sözleri yürekli sızlattı

"ABİMİ ÇIKARMADINIZ MI DAHA?"

Enkaz altından çıkarılan kız çocuğunun "Abimi çıkarmadınız mı daha?" sözleri yürekleri sızlattı. Depremde anne, baba ve abisini kaybeden küçük kız enkazdan çıkarıldıktan sonra ailesini göremeyince ağlamaya başladı.

Enkazdan çıkarılan küçük kızın 'Abimi çıkarmadınız mı daha?' sözleri yürekli sızlattı

AMBULANSLA HASTANEYE KALDIRILDI

Arama kurtarma ekiplerince güçlükle sakinleştirilen küçük kız tedavi için ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Kaynak: İHA
YORUMLAR (1)
  • ilginc1i Ay Yıldız Tim: Yavrum benim ya.. Ne çocuklar yetim kaldı... Aile olalım evlatlarımıza koruyup kollayalım.. Cevap Yaz 14 0 Yayından Kaldır
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Kahramanmaraş, Hatay, 3. Sayfa, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Enkazdan kurtulan küçük kızın sorusu yürekleri dağladı: Abimi çıkarmadınız mı daha? - Son Dakika

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