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İzmir'de Erdoğan'ın ziyareti nedeniyle trafik felç oldu

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısı ve Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı nedeniyle kent trafiği alt üst oldu. Yol güzergahlarının kapatılmasıyla birlikte şehrin ana arterleri ve otoban trafiği de felç oldu. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer ise trafik sıkıntısı nedeniyle tramvay açılış törenine feribotla gitti.

İzmir\'de Erdoğan\'ın ziyareti nedeniyle trafik felç oldu
27.01.2024 - 17:51,
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KERİM UĞUR

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın İzmir'de partisinin aday tanıtım toplantısına gelmesi nedeniyle kent trafiği alt üst oldu.

AKP'nin İzmir'de gerçekleştirdiği aday tanıtım toplantısı ve Bayraklı Şehir Hastanesi'nin açılışı için gelen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın geçeceği yol güzergahlarınin kapatılması kent trafiğini felç etti.

Şehrin anaharterli başta olmak üzere guzargahtaki tüm yollara trafiğe kapatıldı. Anaharterlerin kapatılması nedeniyle otobanı kullanmak isteyen sürücüler otoban trafiğini de kililtedi.

Öte yandan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'de trafikte yaşanan sıkıntı nedeniyle Çiğli yapılacak olan tramvay açılış törenine feribotu kullanarak gitti.

Kaynak: ANKA
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