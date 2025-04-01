Erenler Belediye Başkanı Dinç, Bayramlaşma Programında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika
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Erenler Belediye Başkanı Dinç, Bayramlaşma Programında Vatandaşlarla Buluştu

Erenler Belediye Başkanı Dinç, Bayramlaşma Programında Vatandaşlarla Buluştu

Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Erenler Belediyesi tarafından düzenlenen bayramlaşma programında vatandaşlarla bir araya geldi. Programda birlik ve beraberlik mesajları verildi.

01.04.2025 13:43  Güncelleme: 13:46
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Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, Erenler Belediyesi Bayramlaşma Programında vatandaşlarla bayramlaştı. Başkan Şenol Dinç ardından sivil toplum kuruluşlarının bayramlaşma programlarına katılarak, il protokolü ve davetlilerle bayramlaştı.

Bayramlaşma programında konuşan Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, "Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu ebedi azaptan kurtuluş olan bir ramazan ayını daha geride bırakarak bayrama ulaşmanın huzuru ve mutluluğu içerisindeyiz. Belediyemizde gerçekleşen bayramlaşma programına katılan meclis üyelerimize, muhtarlarımıza, STK ve siyasi parti temsilcilerimize, mesai arkadaşlarımıza ve hemşehrilerimize teşekkür ediyorum. Bayramın; ülkemiz, milletimiz, İslam dünyası ve tüm insanlık için barışa, huzura ve esenliğe vesile olmasını diliyorum. Bayramımız mübarek olsun, nice bayramlara" ifadelerine yer verdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Erenler Belediye Başkanı Dinç, Bayramlaşma Programında Vatandaşlarla Buluştu - Son Dakika

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