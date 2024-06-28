ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 400 Öğrenci Mezun Etti - Son Dakika
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ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 400 Öğrenci Mezun Etti

ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 400 Öğrenci Mezun Etti

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarını verdi. Program kapsamında Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Uçak Gövde ve Motor Bakım ile Uçak Mühendisliği Bölümlerinden 400 öğrenci mezun oldu. Mezuniyet törenine Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Kayseri Genel Müdürü Enver Selim Akata, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı. Rektör Prof. Dr. Altun, törende yaptığı konuşmada Havacılık ve Uzay alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti ve mezun olan öğrencileri tebrik etti.

28.06.2024 11:57
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Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi, 2023-2024 Eğitim-Öğretim yılı mezunlarını verdi. Program kapsamında Havacılık Elektrik ve Elektroniği, Havacılık Yönetimi, Uçak Gövde ve Motor Bakım ile Uçak Mühendisliği Bölümlerinden 400 öğrenci mezun oldu.

Erciyes Kültür Merkezi'nde düzenlenen mezuniyet törenine; Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, Devlet Hava Meydanları İşletmesi Kayseri Genel Müdürü Enver Selim Akata, Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman ile akademisyenler, öğrenciler ve aileler katıldı.

Rektör Prof. Dr. Fatih Altun törende yaptığı konuşmada Havacılık ve Uzay alanında yürütülen çalışmaların önemine dikkat çekti.

Rektör Prof. Dr. Altun, "Kendi uydumuzu üretilmemiz, kendi astronotlarımızın araştırma amaçlı uzayda yer almaları bizleri memnun etmektedir" dedi.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi'nin kuruluşundan bu yana etkin çalışmalar yürüten saygın bir fakülte olduğuna dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, fakülte akademik ve idari personeline özverili çalışmalarından dolayı teşekkür etti.

Mezun olan öğrencileri ve ailelerini tebrik eden rektör Prof. Dr. Altun, " Genç mezunlarımız aldığınız bilgi birikim ve donanımları hayat boyu öğrenme ile desteklemeye devam edin" diye konuştu.

Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Nafiz Kahraman da yaptığı konuşmada mezun olan öğrencilerin ülkenin kalkınmasında önemli rol oynayacak bireyler olduğunu söyledi.

Konuşmaların ardından fakülte birincisi Uçak Gövde ve Motor Bakımı Bölümü Öğrencisi İbrahim Eroğlu, mezuniyet kütüğüne plaket çaktı.

Fakülte birincisi İbrahim Eroğlu'nun konuşmasının ardından mezun öğrencilere diplomaları verildi. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel ERÜ Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi 400 Öğrenci Mezun Etti - Son Dakika

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