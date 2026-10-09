ERÜ Rektörü Altun, Melikgazi Belediyesi'nin yapımı süren parkını inceledi - Son Dakika
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ERÜ Rektörü Altun, Melikgazi Belediyesi'nin yapımı süren parkını inceledi

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ERÜ Rektörü Altun, Melikgazi Belediyesi\'nin yapımı süren parkını inceledi
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ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun, Melikgazi Belediyesi'nin ERÜ Sahne alanında yapımı süren parkını inceledi. Altun, parkın öğrencilerin sosyal yaşamına katkı sunacağını belirterek öğrencilerin taleplerini dinledi.

Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; kampüste yapımına devam edilen park alanında incelemelerde bulundu.

ERÜ Rektörü Prof. Dr. Fatih Altun; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Oktay Özkan ile birlikte Melikgazi Belediyesi tarafından ERÜ Sahne alanında yapımına devam edilen parkı ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında yetkililerden bilgi alan Rektör Prof. Dr. Fatih Altun, parkın yapımını üstlenen Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu'na teşekkür etti. Parkın tamamlandığında öğrencilerin sosyal yaşamlarına önemli ölçüde katkı sunacağına dikkat çeken Rektör Prof. Dr. Altun, öğrencilerin kampüste daha fazla zaman geçirmeleri için sosyal alanların artırılmasına önem verdiklerini söyledi.

Rektör Prof. Dr. Altun; park alanında öğrenciler ile de sohbet ederek, talep ve isteklerini dinledi.

Kaynak: İHA
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